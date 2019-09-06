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Стало известно, кого Россия отдаст в обмен на Цемаха

пятница, 06 сентября 2019, 06:54
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Стало известно, на кого обменяют экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха, которого Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство в четверг, 5 сентября.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Издание передает, что Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен пленными. При этом, Владимир Цемах — весьма важный персонаж в истории с обменом. В середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула его из своего перечня. Тогда Цемах был в списке под номером 34. Именно после того как это произошло, появилась информация о формуле обмена "33 на 33". В свою очередь, Россия из своего убрала известного украинского режиссера Олега Сенцова.

Позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении в списки режиссера и зенитчика. Судя по решению суда Киева, договориться удалось. Более того, как пишет издание, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти.

Напомним, фамилия Цемаха всплыла в начале июля. В результате спецоперации он был вывезен украинскими силовиками с оккупированного Донбасса. Позже в сети напомнили видео, на котором он хвастался, как забирал и прятал "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет.

30 августа возник ажиотаж из-за слухов про возможный обмен и Цемах фигурировал в новостях как один из кандидатов. В частности, журналист Юрий Бутусов заявлял, что Россия нарочно затягивает процесс, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, требуя передачи Цемаха.

Подробнее об освобождении Цемаха, читайте в материале "Апострофа": Опасный свидетель: что произойдет с Цемахом в России.

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