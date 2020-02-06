В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление по рынку земли в Украине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не сможет запустить рынок земли в Украине.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Ожидается, что парламент будет рассматривать соответствующий законопроект еще два месяца. Таким образом, финальное голосование по старту продажи земли в Украине пройдет не раньше марта.

Напомним, ранее президентская фракция "Слуга народа" в полном составе согласилась голосовать за закон о земельной реформе.

В Верховную Раду на рассмотрение законопроекта о рынке земли прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в зале заседаний в Верховной Раде Украины произошли столкновения из-за законопроекта о рынке земли.

А под Верховную Раду на акцию протеста вышли противники законопроекта о рынке земли в Украине.