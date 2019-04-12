Порошенко предложили рисковый вариант победы во втором туре

У президента Украины Петра Порошенко сохранятся шансы на победу во втором туре только в том случае, если он прекратит войну, а также вернет Крым и Донбасс.

Об этом в колонке для "Апострофа" написал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

"Пофантазировать мы, конечно, можем, но сложно представить, что может помочь Порошенко выиграть выборы", - пишет он, комментируя последние социологические опросы, которые показывают более чем уверенную победу Зеленского.

По словам Петренко, у Порошенко "есть только один вариант".

"Порошенко может переломить ситуацию, если прекратит войну, вернет Крым и Донбасс", - утверждает он.

В то же время он отмечает, что активизация боевых действий на Донбассе может сыграть и против Порошенко.

"Мол, все скажут, что он специально это затеял – в таком случае еще больше людей проголосуют за Зеленского", - резюмирует эксперт.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Второй тур выборов: опасность для Зеленского и время Ч для Порошенко.