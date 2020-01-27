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Зеленский провел важные переговоры с президентом Польши: появились подробности

понедельник, 27 января 2020, 16:35
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой двусторонние отношения во время рабочего визита главы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. На очереди - восстановление польской стороной поврежденной украинского могилы на горе Монастырь.

"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее, - сказал президент Украины в заявлении для СМИ в городе Освенциме. - Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас об объединяет ".

Зеленский отметил, что в этом году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий.

"Верю, что одним из них станет визит господина Президента Дуды в Украину", - сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности, суверенитета Украины и подчеркнул, что наше государство ценит надежную поддержку в вопросе европейской и евроатлантической интеграции со стороны Дуды.

Также главы государств во время встречи согласовали вопросы дальнейшего экономического сотрудничества.

"Польша - наш четвертый крупнейший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы по достоинству оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: ОПГ

Как сообщал "Апостроф, в четверг, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил Израиль . Визит не обошелся без неожиданностей - Украинский лидер отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Также в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле не было запланировано.

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