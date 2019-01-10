​В РФ рассмотрят продление ареста захваченному капитану "Никополя": детали

15 января Московский суд рассмотрит продление ареста захваченному капитану украинского бронекатера "Никополь" Богдану Небылице.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"15 января в 12/30 в Лефортовском районном суде г. Москвы состоится продление стражи военнопленному капитану судна "Никополь" - Небылице Богдану", - написал адвокат.

Как сообщал "Апостроф", так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму во вторник, 25 декабря, отказал в удовлетворении апелляционных жалоб пятерым украинским морякам, захваченным возле Керченского пролива 25 ноября.

Напомним, украинских моряков, которых захватили в Керченском проливе, держат в московском СИЗО "Лефортово" в одиночных камерах.

Подробнее о борьбе за освобождение и возвращение захваченных моряков читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.