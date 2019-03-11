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​Мэру Одессы сообщили о новом подозрении: что ему вменяют

понедельник, 11 марта 2019, 13:39

11 марта мэру Одессы Геннадию Труханову руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении из-за декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщает "Слово и дело".

Так, Труханов не указал в декларациях за 2015-2016 годы свою сожительницу Татьяну Колтунову и ее имущество. Во время обыска в ее квартире детективы НАБУ нашли одежду, обувь, документы, электронные носители информации и оборудованный в квартире личный кабинет Труханова.

Санкция ст. 366-1 УК Украины о недостоверное декларирование предусматривает наказание в виде штрафа до 51 000 грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал "Апостроф", недавно стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

Ранее в Одессе охрана мэра Труханова и полиция напали на неугодных журналистов.

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