Квартиры в Киеве, дом и Toyota: что известно о новом главе Конституционного суда

Новоизбранный глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала родом из Донецка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, ей 60 лет. В 1987 году закончила юридический факультет Алтайского государственного университета. Работала судьей в судах Донецкой области. В сентябре 2010 года X съезд судей Украины назначил ее судьей КС.

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 год, у Шапталы в совместной собственности с супругом есть квартира в Киеве площадью 98 кв.м., приобретенная в 2011 году. Также в декларацию она внесла дом в с.Лесники Киево-Святошинского района Киевской области площадью 289 кв.м., два земельных участка площадью 139 кв.м. и 1205 кв.м. в том же селе, приобретенные в 2010 году, а также квартира в Киеве площадью 82,5 кв.м., приобретенная в 2017 году, находящиеся в собственности ее супруга.

Из ценного движимого имущества Шаптала внесла в декларацию автомобиль Toyota Land Cruiser ее супруга, приобретенный новым в 2014 году, а также принадлежащие ей часы и ювелирные изделия. Согласно декларации, ее супруг также владеет 25% капитала ООО "Захід Акватрейд" стоимостью 26 тыс грн.

Помимо этого, Шаптала задекларировала 2 млн 873 тыс 807 грн зарплаты, полученной по основному месту работы в Конституционном суде Украины, 14 тыс 316 грн зарплаты, полученной по совместительству в Национальной академии внутренних дел и 72 тыс 370 тыс грн пенсии. Также она получила 38 тыс 173 грн в виде процентов по банковским вкладам.

А ее супруг задекларировал 46 тыс 177 грн пенсии, 74 тыс 332 грн процентов по вкладу, а также 100 тыс грн за отчуждение движимого имущества.

На счетах у Шапталы 390 тыс 629 грн, $494 и EUR2 тыс 86, у ее супруга – 10 грн, $1 тыс 532 и EUR4 тыс 165. Кроме того, супруг Шапталы одолжил в минувшем году гражданину Украины Руслану Мельничуку 1,2 млн грн.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что глава Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк заявил, что скандально известные судьи Родион Киреев, Оксана Царевич и Инна Отрош до сих пор не уволены, так как их некому было уволить, добавив, что уже осенью их дела могут быть рассмотрены.