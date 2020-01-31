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Стало известно о резонансном решении суда в деле против Кернеса

пятница, 31 января 2020, 17:06
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Полтавский апелляционный суд в пятницу, 31 января, отменил закрытие дела за истязания людей в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса, который часто не являлся на заседания.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 года удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение.

Напомним, в 2018 году суд закрыл дело против Кернеса в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения.

В офисе генпрокурора отметили, что "суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения".

Сейчас ход судебного разбирательства находится на контроле руководства офиса генпрокурора.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес провел несколько дней в итальянском городе Больцано, куда летал со своими друзьями на чартерном самолете.

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