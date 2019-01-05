Опубликован перевод текста томоса для Украины, подписанного патриархом Варфоломеем

В сети появился перевод текста томоса об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ).

Перевод был опубликован послом Украины в Турции Андреем Сибигой в Twitter.

"Перевод подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем I в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и Митрополита Киевского и всей Украины Патриаршего и Синодального томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", – написал посол в комментарии к опубликованным снимкам документа.

Напомним, предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что процедура предоставления Томоса начнется 5 января 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", русская православная церковь (РПЦ) на заседании синода в Москве приняла решение создать свои патриаршие экзархаты на канонической территории Вселенского патриархата - в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.