​Авто перевернулось вверх дном: опубликованы фото ДТП с погибшими в Запорожье

1 февраля в Запорожье на трассе "Харьков-Симферополь" случилось ДТП, вследствие которого погибли двое людей.

Об этом сообщают местные СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от улицы Николая Краснова.

Известно, что в "Запорожце", который вылетел с дороги и перевернулся, погиб водитель и пассажир.

В "Жигулях" пострадали 28-лений водитель и его 29-летняя пассажирка. Они были госпитализированы в медучреждения.

Тела погибших спасатели вырезали специнструментом из автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей, в сети появилось видео. А 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. Правоохранители выясняют все обстоятельства. В сети появились новые фото и видео с места аварии.