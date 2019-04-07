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В США полиция запустила трогательный цветочный флешмоб, публикуя забавные фото

воскресенье, 07 апреля 2019, 00:28

Полицейские американского штата Техас устроили флешмоб под тегом BackTheBLUEbonnets, цель которого сделать фотографию на фоне цветов люпина.

Инициативу поддержали правоохранители по всему штату, которые делают снимки на фоне цветов, которые сейчас активно цветут в регионе.

Некоторые полицейские таким образом хотят призвать к безопасным фото, другие — к сохранению чистоты обочин. Некоторые правоохранители просто решили показать, как они отдыхают.

Как сообщает местная пресса, главная цель флешмоба — призвать к безопасному и опрятного отдыха.

Люпин - одно из самых популярных растений в Техасе, которое расцветает в апреле.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оригинально ответил на флешмоб, запущенный лидером украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

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Раздел: Общество Тема: США
Теги: США, флешмоб

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