Появилась меткая фотожаба на туристов в охваченном коронавирусом Китае

Политолог и политтехнолог Алексей Голобуцкий показал яркую карикатуру на эпидемию в Китае, причиной которой стал смертельно опасный коронавирус, его жертвами стали уже больше ста человек.

Ее он опубликовал в своем Telegram-канале.

На карикатуре использован кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", а в подписи к нему говорится: "Когда поехал по горящей путевке в Китай".

Как сообщалось, ранее Меркель и Путин попали на меткую фотожабу из-за смертельного коронавируса в Китае.

Напомним, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевший обратился к киевским медикам с жалобами на головную боль, повышенную температуру тела и лихорадку болен атипической пневмонией, которую вызывает коронавирус.

Вскоре стало известно, что этот коронавирус, выявленный у больного в Киеве, имеет другую этимологию и не является китайским коронавирусом.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.