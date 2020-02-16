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Появились новые данные о судьбе рыбаков, захваченных Россией в Азовском море

воскресенье, 16 февраля 2020, 14:59
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Все рыбаки, которых Россия задержала на корабле в Азовском море 15 февраля, признали факт незаконного вылова рыбы.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Отметим, что ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна. Сейчас еще трое рыбаков сознались в незаконном вылове.

Напомним, что все они жители села Райновка Приморского района Запорожской области. Вероятно, это Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Один из допрашиваемых сообщил также, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в соответствии с протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море от ноября прошлого года.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось.

Пограничники нашли более 290 штук камбалы, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. Судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биоресурсов, у задержанных отсутствовали.

Напомним, в Украине открыли уголовное производство по факту захвата в Азовском море коробля с четырьмя украинскими рыбаками в субботу, 15 февраля.

Как сообщал "Апостроф", Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео допроса четырех захваченных в Азовском море украинских рыбаков.

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