В Киеве авто на скорости слетело с дороги в воду: жуткий момент попал на видео

В сети появилось видео аварии в Киеве, где автомобиль на скорости вылетел с дороги в Русановский канал.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В результате аварии никто не пострадал. В группе "NEW Русанівка" пишут, что аварии там случаются часто, так как крутой поворот.

По словам очевидцев, водитель объяснил свои маневры тем, что в последний момент увидел на проезжей части собаку.



"Я сбился со счёта,сколько машин на этом месте вылетели в канал,сколько прилипли в дерево и количество погибших", "Очень крутой поворот и кто едет на скорости,не вписывается в поворот,ловит бровку и финал печальный", "Все трезвые, их согревают, собака выбежала на дорогу, парень крутанул руль и не на ту педаль нажал и полетел с канал... они сразу вылезли и к берегу поплыли, машина так и плавает, работает аккумулятор", - пишут местные жители.

Как сообщал "Апостроф", также в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине, фургон влетел под фуру.

Также в этот же день в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.

Кроме того, в субботу, 29 февраля, на выезде из Киева, произошла серьезная авария: в результате лобового столкновения Audi и Mitsubishi один человек погиб, еще трое получили травмы.