RU  UA  EN

воскресенье, 1 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

09:03
Появилась забавная фотожаба на громкое решение Зеленского по созыву Рады
08:56
Прощеное воскресенье: яркие открытки, стихи и смс
08:30
В Киеве авто на скорости слетело с дороги в воду: жуткий момент попал на видео
08:20
Рост пенсий, скачок доллара и перевод часов: как изменится жизнь украинцев с 1 марта
08:04
На Донбассе простились с бойцом ВСУ, убитым вражеским снайпером: видео
07:47
Прощеное воскресенье: что категорически нельзя делать 1 марта
07:33
В мире стремительно растет число зараженных коронавирусом: ВОЗ сделала срочное заявление
07:22
Прощеное воскресенье: история праздника, традиции и приметы дня
07:10
Праздник весны: лучшие поздравления с 1 марта в стихах
07:05
Как приготовить дома полезный йогурт: 3 простых рецепта для тех, кто следит за фигурой Lime
06:30
Гороскоп на 1 марта: Водолеи будут слишком спешить, а Тельцов ждут разочарования в окружении
06:25
Какой будет погода в Украине в первый день весны: синоптики дали прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве авто на скорости слетело с дороги в воду: жуткий момент попал на видео

воскресенье, 01 марта 2020, 08:30
переглянути новину українською

В сети появилось видео аварии в Киеве, где автомобиль на скорости вылетел с дороги в Русановский канал.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В результате аварии никто не пострадал. В группе "NEW Русанівка" пишут, что аварии там случаются часто, так как крутой поворот.

По словам очевидцев, водитель объяснил свои маневры тем, что в последний момент увидел на проезжей части собаку.

"Я сбился со счёта,сколько машин на этом месте вылетели в канал,сколько прилипли в дерево и количество погибших", "Очень крутой поворот и кто едет на скорости,не вписывается в поворот,ловит бровку и финал печальный", "Все трезвые, их согревают, собака выбежала на дорогу, парень крутанул руль и не на ту педаль нажал и полетел с канал... они сразу вылезли и к берегу поплыли, машина так и плавает, работает аккумулятор", - пишут местные жители.

Как сообщал "Апостроф", также в субботу, 29 февраля, в Киеве на Троещине, фургон влетел под фуру.

Также в этот же день в центре Киева на перекрестке из-за столкновения перевернулся автомобиль.

Кроме того, в субботу, 29 февраля, на выезде из Киева, произошла серьезная авария: в результате лобового столкновения Audi и Mitsubishi один человек погиб, еще трое получили травмы.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Прощай эпоха "благо­дар­ности": как украинцы будут лечиться с 1 апреля

Какой там коронавирус: грипп в Украине убил уже десятки людей - как уберечься

Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: