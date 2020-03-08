Пикантные намеки и интим: как продавцы "мотивируют" мужчин купить цветы к 8 Марта, фото

В день 8 марта все женщины, девушки и девочки принимают поздравления и подарки, среди которых самый главный - красивый букет цветов.

Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях фото, в этот день продавцы цветов используют оригинальные маркетинговые ходы, чтобы привлечь мужчин-покупателей.

Одна из девушек, продающая цветы в день праздника, поместила рядом объявление о том, что ее тюльпаны "заряжены" на интим.

В Харькове покупателей призывают не скупиться. Одно из объявлений, расположенное рядом с продавцом цветов, прозрачно намекает: "Чем круче букет, тем ниже поцелуи".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о семейных традициях празднования Международного женского дня и пообещал, что не обделит вниманием никого из своих близких женщин.

Ранее "Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.