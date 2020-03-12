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Завезли из Италии: что известно про еще один случай коронавируса в Черновцах

четверг, 12 марта 2020, 21:42
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Один из двух людей, у которых зафиксировали 12 марта коронавирусную инфекцию - 64-летний мужчина из Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Пока состояние инфицированного стабильное. Его жена вернулась из Италии в течение последних 14 дней и была единственным человеком, с которым пациент тесно контактировал. Сейчас сама женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний. Женщине проводят лабораторные тесты и исследования.

Напомним, второй случай сегодня был зафиксирован у украинки из Житомирской области.

Первый случай коронавируса обнаружили в Украине 3 марта у мужчины в Черновцах. В больницу также поместили его жену из-за протестов ее соседей.

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