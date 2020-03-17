Наташа Ветеринар: в Житомире задержали ушлую воровку с серьезным "послужным списком"

В Житомире правоохранители задержали известную аферистку по прозвищу "Наташа Ветеринар", ее подозревают в многочисленных эпизодах краж.

Об этом говорится в публикации "Киев оперативный" в Facebook.

По версии следствия задержанная обворовывала продавцов в магазинах, после того, как завоевывала их доверие. Также она крала у них телефоны и личные вещи.

"Эта барышня известна почти во всех районах Киева, а именно - среди работников торговли. Она входила в доверительные отношения с продавцами, а потом обворовывала их на немалые суммы (суммы убытков составляют более 100 тыс грн), мобильные телефоны и личные вещи. Потерпевшим, в большинстве случаев, представлялась как Наташа Ветеринар. Задержали ее столичные правоохранители аж в Житомире. Правоохранители говорят, что на самом деле пострадавших больше, потому что в ходе следственных действий установлено, что владельцы магазинов перекладывали вину за пропавшие средства на самих продавцов", - отмечают в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на камеры наблюдения попала опытная воровка, которая совершила ряд краж в городе. Она украла мобильный телефон и сумки с личными вещами, а также еще один телефон в районе станции метро.

До этого в столице задержали жену полицейского, которая занималась кражами в районе железнодорожного вокзала.