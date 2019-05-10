В Николаеве мужчина устроил страшную смерть своей матери: фото и детали трагедии

9 мая в Николаеве в результате падения с 7-го этажа погибла местная жительница.

Как сообщает местная пресса, трагедия произошла около 22:00 в доме 135 по проспекту Центральному.

Очевидцы слышали, как в одной из квартир кто-то громко ругался. Потом они услышали на балконе женским голосом фразу "Сыночек, я твоя мама, не надо...". После этого на балконе свидетели увидели повисшую на руках женщину, которая держалась за перила балкона. В это же время мужчина пытался оторвать ее руки от перил, что ему и удалось.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что это был родной сын погибшей, ранее судимый.

Жители дома рассказывают, что задержанный уже давно "является настоящим проклятием для соседей", а патрульные практически еженедельно доставляли дебошира в райотдел полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Очакове, Николаевской области, подросток обокрал школу, после чего поджег ее, чтобы уничтожить следы преступления.