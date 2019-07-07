Сровняли с землей: новое видео мести ВСУ за убитых на Донбассе медиков

Известный волонтер Юрий Мысягин показал кадры жесткой ответки ВСУ за погибших на Донбассе медиков – Ирину Шевченко и Сергея Майбороду, в результате чего трое боевиков ликвидировано и четверо получили травмы.

Соответствующее видео он опубликовал в YouTube.

"Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й механизированной бригады, разработала и провела очень быструю и разрушительную для врага операцию. Ювелирно и точно, все по целям. Пустые окопы не тронули, нет смысла тратиться на них. Все только по заранее выбранным целям. Ни одна "птичка" не ушла в сторону", - написал он.

Уточняется, что украинские военнослужащие ударили по укреплениям боевиков в районе хутора Вольный.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ мощно ударили по боевикам в ответ за раненого побратима.

Также появилось видео, как ВСУ точными ударами разнесли два "гнезда" боевиков, отомстив за смерть медиков на Донбассе.