В Киеве поймали педофила, изнасиловавшего 11-летнего мальчика

В пятницу, 12 июля, правоохранители задержали 28-летнего педофила, который изнасиловал в Киеве 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Развратный инцидент произошел в одном из развлекательных торговых центров столицы. Известно, что злоумышленник, под предлогом оплаты услуг ребенку по раздаче листовок, заманил его в подсобное помещение. Там мужчина совершил преступление, удовлетворяя свои половые страсти.

В полицию позвонили родители пострадавшего мальчика, который сразу после происшествия рассказал им обо все. Правоохранители в тот же день, когда случилось изнасилование, задержали преступника.

По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 156 УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. В содеянном молодой человек сознался.

13 июля прокуратура объявила о подозрении 28-летнему мужчине. Применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения залога.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №6449, который предусматривает создание открытого реестра и введение принудительной химической кастрации для педофилов.