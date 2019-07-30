Под Ивано-Франковском девочка попала в реанимацию после жуткого ЧП на качелях: фото

В понедельник, 29 июля, в Ивано-Франковской области маленькую девочку на детской площадке ударили качелями.

Об этом сообщает мама пострадавшего ребенка Мария Ладыченко в группе "Типичный Калуш" в Facebook.

Инцидент произошел в городе Калуш около 14.00 на детской площадке по адресу улица Тихого, 1.

"Мужчина качелями ударил мою дочь. Ребенок сейчас находится в реанимации", - написала мама девочки и опубликовала ее фото в сети.

В сети пользователи прокомментировали инцидент, спросив написала ли мать заявление в полицию. Мария ответила, что да, однако правоохранители пока не отреагировали на ЧП.

Также мама пояснила, что мужчина раскачивал на качели своего сына, и ударил девочку. Удар был такой силы, что ребенок отлетел.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на территории детской площадки в садике нашли мины.