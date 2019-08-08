RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

09:27
Тренер сборной России одним жестом вляпался в международный скандал: фото
09:00
Священник опубликовал фото прощания побратимов с погибшими на Донбассе морпехами
08:32
Не спецслужба, а цирк: сети разгневал ответ СБУ на выходку главарей ЛНР в Станице Луганской
08:29
Обращение к Зеленскому из-за ДТП с Зайцевой: появились новые детали и важное пояснение
08:00
Штурм дома экс-президента Кыргызстана: новые трагические подробности и видео
08:00
Всемирный день кошек и именины Сергея: какой праздник 8 августа
07:31
В Луцке случился конфликт с участием псевдоволонтера, бойцов "Айдара" и полиции: фото
07:00
В Киеве произошло огненное ДТП: опубликованы фото и видео
06:30
Гороскоп на 8 августа: Водолеев будут раздражать окружающие, а Рыбам пора перестать думать о любви
06:21
Украину накроют грозы: синоптики рассказали, где будет хуже всего
05:08
Гори-гори ясно: реакцию Путина на пожары в Сибири показали меткой карикатурой
04:37
Найдены останки попугая-каннибала, жившего почти 20 миллионов лет назад: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обращение к Зеленскому из-за ДТП с Зайцевой: появились новые детали и важное пояснение

четверг, 08 августа 2019, 08:29
переглянути новину українською

Адвокат Лариса Матвеева описала ситуацию с обращением к президенту в связи с расследованием резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове в октябре 2017 года, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом адвокат написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что потерпевшие хотят неотвратимости наказания для виновных и возмущены цинизмом защиты Елены Зайцевой, которая, как и Геннадий Дронов, приговорена в феврале 2019 года к 10 годам тюрьмы.

"У людей, потерявших самых близких и свое здоровье, не так много остается желаний, но они надеются, что на примере этого дела начнет меняться система: на выявленные в данном процессе нарушения действующего законодательства полицейскими, следователям, экспертами, врачами должна последовать реакция, иначе такие дела и дальше продолжат затягивать и разваливать в угоду тем преступникам, кто может себе это позволить.

Сейчас подобные дела продолжают тянуться годами по всей Украине и люди с ужасом видят, как разваливают доказательственную базу те, кто должны ее собирать, как приходят неподготовленные и безинициативные прокуроры в суд, как суды переносятся из месяца в месяц и так может продолжаться годами, при этом по отдельным делам виновников ДТП даже не лишают права на управление транспортными средствами... у людей нервы уже на пределе и Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве", - написала адвокат.

Она также перечислила вопросы, требующие дополнительного контроля по данному делу.

"Мы хотим прозрачности и открытости по всем данным вопросам, хотим, чтоб действия должностных лиц были проверены и принято решение, что же это было: некомпетентность или коррупция. Не должны потерпевшие бороться исключительно своими силами за каждое доказательство, иначе зачем нам полиция, прокуроры и государство в целом?", - подчеркнула Матвеева.

Она также сообщила, что рассмотрение апелляционных жалоб Зайцевой и Дронова назначено на 14 августа на 11.00 в помещении Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова автомобиль, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в другое авто и вылетел на тротуар. В результате пять человек погибли на месте, а ещё шестеро попали в больницу в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших вскоре умерла в больнице.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Геннадия Дронова добился возобновления дела против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Спустя два года после трагедии в сети рассказали историю девушки, серьезно пострадавшей в ДТП на Сумской.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: