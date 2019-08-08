Обращение к Зеленскому из-за ДТП с Зайцевой: появились новые детали и важное пояснение

Адвокат Лариса Матвеева описала ситуацию с обращением к президенту в связи с расследованием резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове в октябре 2017 года, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом адвокат написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что потерпевшие хотят неотвратимости наказания для виновных и возмущены цинизмом защиты Елены Зайцевой, которая, как и Геннадий Дронов, приговорена в феврале 2019 года к 10 годам тюрьмы.

"У людей, потерявших самых близких и свое здоровье, не так много остается желаний, но они надеются, что на примере этого дела начнет меняться система: на выявленные в данном процессе нарушения действующего законодательства полицейскими, следователям, экспертами, врачами должна последовать реакция, иначе такие дела и дальше продолжат затягивать и разваливать в угоду тем преступникам, кто может себе это позволить.

Сейчас подобные дела продолжают тянуться годами по всей Украине и люди с ужасом видят, как разваливают доказательственную базу те, кто должны ее собирать, как приходят неподготовленные и безинициативные прокуроры в суд, как суды переносятся из месяца в месяц и так может продолжаться годами, при этом по отдельным делам виновников ДТП даже не лишают права на управление транспортными средствами... у людей нервы уже на пределе и Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве", - написала адвокат.

Она также перечислила вопросы, требующие дополнительного контроля по данному делу.

"Мы хотим прозрачности и открытости по всем данным вопросам, хотим, чтоб действия должностных лиц были проверены и принято решение, что же это было: некомпетентность или коррупция. Не должны потерпевшие бороться исключительно своими силами за каждое доказательство, иначе зачем нам полиция, прокуроры и государство в целом?", - подчеркнула Матвеева.

Она также сообщила, что рассмотрение апелляционных жалоб Зайцевой и Дронова назначено на 14 августа на 11.00 в помещении Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова автомобиль, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в другое авто и вылетел на тротуар. В результате пять человек погибли на месте, а ещё шестеро попали в больницу в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших вскоре умерла в больнице.

Как сообщал "Апостроф", адвокат Геннадия Дронова добился возобновления дела против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз.

Спустя два года после трагедии в сети рассказали историю девушки, серьезно пострадавшей в ДТП на Сумской.