Убийство волонтера Артема Мирошниченко: суд сделал громкое заявление

Волонтера Артема Мирошниченко из Бахмута (бывший Артемовск, Донецкая область) убили не из-за украинского языка.

Об этом говорится в соответствующем заявлении Артемовского горрайонного суда Донецкой области.

"Артемовский районный суд опровергает недостоверную и ложную информацию. После рассмотрения судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему, который подозревается в совершении преступления в отношении активиста и волонтера г. Бахмута, в публикациях и личных комментариях в социальных сетях распространяется информация о том, что это преступление было совершено на почве ненависти к украинскому языку и Украины", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в ходе закрытого судебного заседания, которое проводилось судом 2 декабря, таких фактов не установлено и не обнаружено.

Напомним, волонтер жестоко избили в городе Бахмут в пятницу, 29 ноября. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. А 6 декабря Мирошниченко умер.

Как сообщал "Апостроф", полиция изменила обвинение 16-летнему жителю Бахмута (Донецкая область) Николаю Барабашу, который 29 ноября жестоко избил волонтера и активиста Артема Мирошниченко.

А 8 декабря в Бахмуте Артема Мирошниченко похоронили.