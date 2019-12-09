Убийство волонтера Артема Мирошниченко: суд сделал громкое заявление

Волонтера Артема Мирошниченко из Бахмута (бывший Артемовск, Донецкая область) убили не из-за украинского языка.
Об этом говорится в соответствующем заявлении Артемовского горрайонного суда Донецкой области.
"Артемовский районный суд опровергает недостоверную и ложную информацию. После рассмотрения судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения несовершеннолетнему, который подозревается в совершении преступления в отношении активиста и волонтера г. Бахмута, в публикациях и личных комментариях в социальных сетях распространяется информация о том, что это преступление было совершено на почве ненависти к украинскому языку и Украины", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что в ходе закрытого судебного заседания, которое проводилось судом 2 декабря, таких фактов не установлено и не обнаружено.
Напомним, волонтер жестоко избили в городе Бахмут в пятницу, 29 ноября. Он получил тяжелые травмы и впал в кому. А 6 декабря Мирошниченко умер.
Как сообщал "Апостроф", полиция изменила обвинение 16-летнему жителю Бахмута (Донецкая область) Николаю Барабашу, который 29 ноября жестоко избил волонтера и активиста Артема Мирошниченко.