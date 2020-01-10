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Убийство и бунт против полиции в Каховке: раскрыты новые данные про улики против копа

пятница, 10 января 2020, 10:12
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Следствие получило новые улики по делу о резонансном убийстве в Каховке, где бывший правоохранитель из обреза застрелил экс-супруга своей жены.

Как пишет издание "Херсон типичный", участники массовых акций протеста в Каховке получили данные от некоего безымянного анестезиолога. Он утверждает, что во время операции из тела пациента извлекли пули трех разных калибров.

Это говорит о том, что стрелять мог не только убийца, но и присутствовавший в доме старший инспектор разрешительной системы местного отдела Национальной полиции.

В свою очередь в материалах дела говорится, что из тела погибшего извлекли две пули, и калибр у них был одинаковый. Остальные ранения оказались сквозными. Значит пули прошили человека навылет. Но пока неясно, куда они попали.

Источник издания в полиции отмечает, что при осмотре места нашли еще шесть пуль: две угодили в ограждение, три – в машину, и еще одна в здание. Их калибр также совпадал с калибром карабина.

Здесь же нашли пулю от травматического пистолета, из которого потерпевший выстрелил в хозяина дома. Таким образом, это все подтверждает, что в убитого стреляли только из одного вида оружия.

Напомним, что мать убитого в Каховке Владимира Чебукин Елена сообщила, что будущий нападающий, экс-милиционер Юрий часто ссорился с ним из-за сына, который жил у сожительницы от Владимира.

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