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Отвернулся, чтобы помахать рукой: новые жуткие подробности гибели детей в Таиланде

понедельник, 10 февраля 2020, 14:30
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Туристы, которые пострадали в столкновении катеров в Таиланде, рассказали, что капитан судна отвернулся, чтобы поприветствовать пассажиров.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

По словам очевидцев, капитан одного из катеров за несколько секунд до аварии отвлекся и отпустил штурвал. В этот момент лодка стала неуправляемой, и ей не удалось вовремя сманеврировать. Предварительно, это и могло стать причиной трагедии.

Погибшие дети из российского города Челябинск сидели на самом носу судна. При столкновении они погибли мгновенно.

В Telegram-канале "RT на русском" отметили, что погибшие 12-летний Ярослав и 6-летняя Мирослава были брат и сестра. Они приехали на отдых с бабушкой и дедушкой. Мальчик учился в лицее, но родители забрали документы - готовились к переезду в Москву. Его шестилетняя сестра занималась танцами.

Отмечают, что среди пострадавших российских туристов в больницу попали бабушка и дедушка погибших детей.

Тайская компания, которая предоставляла катера для экскурсии, выплатит родителям примерно 2,05 млн рублей (около 1,5 тысячи долларов на каждого ребенка).

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Таиланде военный открыл огонь по людям в торговом центре.

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