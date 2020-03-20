Соседи в шоке, завод на карантине: всплыли скандальные детали про третью жертву коронавируса в Украине

Умершая в Ивано-Франковске от коронавируса женщина, могла заразиться от своего мужа, который недавно вернулся с заработков в Чехии.

Об этом сообщает "Страна".

Соседи умершей на данный момент пребывают в жутком шоке, что несколько дней, уже после госпитализации супруги, мужчина не был изолирован. Его медики в сопровождении полицейского патруля забрали в больницу только в четверг, 19 марта. Как говорят местные, симптомов заболевания у мужчины нет.

"Люди, которые с ними общались, напуганы, требуют дезинфекции и тестов. Даже страшно подумать, сколько людей могло заразиться. Она работала на яичном заводе. Потом пошла к участковому врачу, та отправила ее домой, сказав, чтобы немедленно вызвала скорую. Говорят, что она страдала гипертонией и жаловалась на сердце", - рассказала изданию местная жительница Леся.

Вероятно, саму женщину будут хоронить без присутствия родственников - местные власти хотят провести закрытую церемонию в целях безопасности.

"Мы предлагаем не отдавать тело родственникам, и похоронить отдельно. Но для этого потребуется еще согласие семьи", - заявил журналистам и.о. губернатора Франковщины Виталий Федорив.

Известно, что третья жертва коронавируса в Украине работала на яичном заводе, который на данный момент поставлен на карантин. Там проведены мероприятия по дезинфекции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Житомире разгорелся скандал из-за зараженного коронавирусом, который скрыл информацию о том, с кем контактировал в последнее время.