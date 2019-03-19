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Ученым удалось вырастить "живой" мини-мозг: фото

вторник, 19 марта 2019, 23:28

Ученым удалось в лабораторных условиях вырастить миниатюрный человеческий мозг с прикрепленным спинным мозгом и мышечными тканями.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Новое открытие поможет ускорить исследования различных тяжелых заболеваний. Выращенный спиной мозг величиной с горошину, которая состоит из мозговых клеток. В лабораторных условиях это серое вещество начало выпускать подобные на усики окончания для связи со спинным мозгом и мышцами.

Отмечают, что после установления соединения ученые наблюдали сокращение мышечных тканей под контролем так называемого мозгового органоида. Исследование - одно из последних попыток все более сложного искусственного воссоздания человеческого мозга в лабораторных условиях. И в этот раз оно предусматривало соединение с другими компонентами центральной нервной системы.

Мадлен Ланкастер, которая возглавила исследования в Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований в Кембридже объяснила: "Нам нравится расценивать это как мини-мозг на ходу".

Ученые использовали новый метод выращивания миниатюрного мозга из человеческих стволовых клеток, который позволяет органоиду достичь более "продвинутого" этапа развития, чем во время экспериментов в прошлом.

Последний такой искусственный мозг в измерении количества нейронов близок к тому, который наблюдается у плода на 12-16 неделе беременности. Однако, ученые подчеркивают, что эта структура все еще слишком мала и примитивна, чтобы иметь любые мысли, чувства или сознание.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые обнаружили "выключатель" смертельной болезни.

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