Ученые раскрыли секрет смертоносного оружия, способного уничтожить Землю

В случае, если антиматерию будут использовать как оружие, то ее взрыв в 1000 раз превзойдет ядерный и может уничтожить все живое на Земле.

Об этом заявил физик Фрэнк Клоуз, передает издание "VistaNews".

По его словам, уничтожение килограмма антивещества даст в 10 миллиардов раз больше энергии, выделяемой при взрыве килограмма тротила. Дело в том, что нет необходимости даже в использовании специальной горючей химии. Антиматерия содержит положительный аналог отрицательных электронов – позитроны. Кроме того, при помощи особенного процесса – аннигиляции – и происходит высвобождение энергии без каких-либо воздействий. Именно поэтому, считает эксперт, антивещество при определённых условиях может стать оружием массового поражения и уничтожит Землю, если направить её заряд на планету.

В то же время, физик Эйдан Робсон из Университета Глазго и Европейской организации ядерных исследований уверен, что эти теории – всего лишь научная фантастика. По его мнению, позитроны движутся в вакууме вокруг ускорителя частиц, подобного предлагаемому компактному линейному коллайдеру. Он считает крайне низкой вероятность того, что эти частицы внезапно направятся на Землю, соприкоснутся с ней и проделают огромную дыру путём сильнейшего взрыва. Физик также отмечает, что невозможно создать бомбу из антивещества.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Йеллоустонском национальном парке, где расположен известный супервулкан, уже произошел первый крупный выброс магмы.