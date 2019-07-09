Как спасти Землю от катастрофы: ученые озвучили интересный план

Ученые Швейцарского технического института (ETH) в Цюрихе провели очередное исследование в области климатических изменений и назвали новый способ минимизировать последствия глобального потепления.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте журнала Science.

Исследование показало, что человечество может удержать температуру на Земле от роста более, чем в 1,5 градуса в среднем за год (критический рост), если резко сократит выбросы парниковых газов, использование нефти, угля и природного газа. В противном случае, уже в ближайшие 40 лет на планете увеличится интенсивность штормов, ураганов и обильных осадков, а также засухи в отдельных местах.

Ученые из Швейцарии уточнили, что выход из ситуации может быть также в увеличении зеленых насаждений – 1 млрд га новых лесов сможет сбалансировать погодные условия на длительное время. В их исследовании говорится, что возможность засадить такие территории лесами есть – большие площади для этого есть в США, Китае, России, Австралии и странах Южной Америки.

Как утверждают специалисты, в настоящее время на планете имеется 2,8 млрд га лесов, которые поглощают 200 млрд тонн углекислого газа. Выделяется же углеводородов около 300 млрд тонн (в основном вследствие работы промышленных предприятий).

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые, опасаясь катастрофических последствий, установили постоянныйконтроль за Арктикой и Антарктикой. Они проверяют зоны с помощью спутников Sentine.