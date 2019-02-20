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Атлетико - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
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Атлетико - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

среда, 20 февраля 2019, 11:40

20 февраля в Мадриде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между двумя грандами европейского футбола "Атлетико" и "Ювентусом".

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Букмекеры в этой встрече отдают небольшое преимущество гостям. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 2,70, тогда как на успех "Атлетико" - 2,87. Ничья оценивается коэффициентом 3,00.

Туринский клуб является фаворитом и на выход в четвертьфинал. На проход "Ювентуса" дается коэффициент 1,50, а на проход "Атлетико" - 2,50.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, "Атлетико" занял второе место в группе А, уступив "Боруссии" по личным встречам. "Ювентус" занял первое место в группе Н.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Ювентус" объявил о трансфере звезды чемпионата Англии.

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