Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Аякс: расписание трансляций

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между английским "Тоттенхэм Хотспур" и голландским "Аяксом". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между английским и голландским клубами пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", "Аякс" победил "Ювентус".

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.