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Возможно все: игроки "Ливерпуля" об историческом успехе в Лиге чемпионов

среда, 08 мая 2019, 10:58
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Футболисты "Ливерпуля" поделились эмоциями после победы над "Барселоной" (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Это невероятно. После поражения в Испании мы верили, что сможем забить 4 гола и выйти в финал. Люди считали, что это будет нам не под силу, но мы сумели доказать, что в футболе возможно все. Я злился на тренера за то, что он не выпустил меня в основном составе. Но он сказал, что я его секретное оружие. Я вышел и просто пытался помочь команде", - рассказал полузащитник Жоржиньо Вейналдум, оформивший дубль, в интервью BBC.

"Не многие ставили на нас перед этим матчем. Мы знали, что будет тяжело, но все же верили в положительный итог матча. Мы знали, что можем сделать нечто особенное на "Энфилде". Это необыкновенная ночь, лучшее, что только может быть. Нам удалось забить быстрый гол, который преследовал соперника и давил на него. Мы знали, что у нас будет шанс, если будем храбрыми и упорными", - приводит слова капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона BBC.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию игроков "Барселоны" на разгром от "Ливерпуля".

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