Где смотреть онлайн Динамо - Копенгаген: расписание трансляций

В четверг, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и датским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также матч можно посмотреть на российском канале "Матч! Футбол 3".

ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Между собой команды прежде не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано".