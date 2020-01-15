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Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

среда, 15 января 2020, 12:40
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15 января пройдет женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который состоится в немецком Рупольдинге.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию женского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 390 очков. Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф (381). На третьей позиции норвежка Ингрид Тандреволд (305). Лучшей среди украинок является Елена Пидгрушная, которая набрав 166 очков занимает 18-е место.

Напомним, что в масс-старте в Оберхофе украинский биатлонист финишировал на 15-м месте.

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