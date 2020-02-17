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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг: расписание трансляций

понедельник, 17 февраля 2020, 11:51
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В среду, 19 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкий "РБ Лейпциг". Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Смотрите прямую трансляцию игры Тоттенхэм Хотспур - РБ Лейпциг на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч ТВ".

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В предыдущем раунде турнира "Тоттенхэм Хотспур" стал вторым в группе с немецкой "Баварией", греческим "Олимпиакосом" и сербской "Црвеной Звездой". "РБ Лейпциг" занял первое место в квартете с французским "Лионом", португальской "Бенфикой" и российским "Зенитом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" проиграл команде Моуринью из-за глупости Зинченко.

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