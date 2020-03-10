RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

10 марта

23:02
РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Онлайн видео голов
22:00
Валенсия - Аталанта - 1:2 онлайн видео голов
21:12
Валенсия - Аталанта: стартовые составы
21:11
РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы
18:56
Сборная Украины лишилась одного из лидеров из-за коронавируса
18:02
Вольфсбург - Шахтер: прогноз букмекеров на матч 12 марта
17:50
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма Lime
17:28
"Время и Стекло" показали новый ролик - в нем все плачут, и теперь фаны думают, что группе конец Lime
17:00
Умер самый известный японский кот Широ - его называли котом, познавшим дзен Lime
16:36
В УЕФА приняли важное решение по матчу "Шахтера" в Лиге Европы из-за коронавируса
16:18
Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на расспросы о болезни и состоянии актрисы Lime
16:00
Беременная Кэти Перри рассказала о смерти близкого человека Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Онлайн видео голов

вторник, 10 марта 2020, 23:02
переглянути новину українською

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" на своем поле встречается с "Тоттенхэм Хотспур".

Смотрите на "Апострофе" видео всех голов встречи в режиме онлайн.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 2:0

Гол: Забитцер, 10; Забитцер, 21.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Шик, Вернер.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо, Алли, Ламела, Лукас.

ВИДЕО ГОЛОВ

В первом матче "РБ Лейпциг" выиграл у "Тоттенхэм Хотспур" в гостях со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в лондонском дерби "Тоттенхэм Хотспур" потерпел поражение от "Челси".

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Онлайн трансляция

Валенсия - Аталанта - 1:2 онлайн трансляция

Вольфсбург - Шахтер: онлайн трансляция

Ювентус - Интер - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: