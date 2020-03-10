РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Онлайн видео голов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" на своем поле встречается с "Тоттенхэм Хотспур".

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 2:0

Гол: Забитцер, 10; Забитцер, 21.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Шик, Вернер.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо, Алли, Ламела, Лукас.

ВИДЕО ГОЛОВ

В первом матче "РБ Лейпциг" выиграл у "Тоттенхэм Хотспур" в гостях со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в лондонском дерби "Тоттенхэм Хотспур" потерпел поражение от "Челси".