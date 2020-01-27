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Свидетельства Холокоста: появились новые исторические фото жизни в Освенциме

понедельник, 27 января 2020, 20:57
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В понедельник, 27 января, когда отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, в сети были впервые опубликованы найденные в нацистском концлагере Дора-Миттельбау фотографии, иллюстрирующих жизнь в Освенциме.

Эти фотографии обнаружила бывшая заключенная лагеря Освенцим Лили Джейкоб в другом лагере Дора-Миттельбау, куда ее перевели в последние годы Второй мировой войны. В альбоме неизвестного фотографа было 193 фотографий, иллюстрирующих жизнь в самом известном нацистском "лагере смерти".

Авторы фильма "Освенцим: Нерассказанное" отреставрировали некоторые из снимков и показали их в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский выступил в Израиле с речью по случаю трагедии Холокоста и вспомнил о своих родственниках.

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