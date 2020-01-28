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Попавшая в "Миротворец" участница Голосу країни-10 заявила об угрозах в сети

Василиса Старшова незаконно посещала оккупированный РФ Крым

вторник, 28 января 2020, 12:08
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Участница проекта "Голос країни-10" и экс-вокалистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова, оказавшаяся в базе преступников центра "Миротворец", пожаловалась на угрозы со стороны украинских подписчиков.

Об этом она заявила в интервью российскому изданию "Город 812". По словам девушки, угрозы стали поступать после выхода программы в эфир.

"Через два дня после ошеломительного успеха первого эфира, мне в личных сообщениях и комментариях стали поступать угрозы о расправе, оскорбления, вопросы о том, где я нахожусь, - говорит Старшова. - Украинские подписчики сообщили мне, что мое имя было внесено в черный список базы "Миротворец". Я набрала свою фамилию в google, и увидела множество статей, называющих меня агрессором и преступницей. Для меня это стало настоящим шоком, и это состояние, честно говоря, сохраняется до сих пор. Я поняла, что мое дальнейшее участие в проекте – под угрозой".

Напомним, что во время первого выпуска вокального шоу "Голос країни-10" Василисе удалось завоевать расположение всех тренеров, а в качестве своего наставника выбрать Дана Балана. Но после выхода программы в эфир, Старшова оказалась в списках "Миротворца". А все из-за того, что в 2016 году вокалистка вместе с "Ленинградом" выступала в оккупированном Крыму на фестивале "Золотая балка".

После скандала участие Старшовой в "Голосі країни-10" оказалось под угрозой, но вокалистка решила не сдаваться и написала письмо президенту Владимиру Зпеленскому.

"Я очень жду официального ответа от Зеленского. Сейчас непонятно, чем дело закончится, но я твердо уверена в одном – для меня главным было и остается творчество. Я сама пишу песни, сотрудничаю с самыми разными музыкантами – от панк-рокеров до консерваторских исполнителей. Для меня нет границ в музыке, поэтому мои песни, как мне хотелось бы верить, получаются волшебными, непохожими на то, что происходит сейчас в музыкальной индустрии", - добавила Василиса.

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