Скандал в Госкино: назначение, которого никто не понял

Недавнее назначение на пост главы Госагентства по вопросам кино Марины Кудерчук вызвало негодование в отечественных кино-кругах. О причинах неприятия малоизвестной экс-чиновницы из Запорожья, конкурсных интригах и будущем украинского киноматографа, читайте в материале "Апострофа".

Для того, чтобы понять причину возмущений представителей киноиндустрии, стоит вернуться на полгода назад. После того как в августе 2019 года бывший глава Госкино Филипп Ильенко добровольно ушел в отставку, Кабмин объявил конкурс, который и послужил стартом конфликта. Дело в том, что согласно законодательству, после конкурса кандидат должен пройти собеседование в Нацагентстве по вопросам государственной службы (НАГС), а уже затем – в Министерстве культуры, молодежи и спорта. Только после этого претендент может быть назначен на должность главы Госкино. До финального этапа – собеседования в НАГС - дошла только генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич. Она набрала максимальное количество баллов по всем пунктам, однако по итогам собеседования, так и не была назначена. Видео собеседования было выложено в Сеть, и его содержание тогда вызвало горький смех у представителей киноиндустрии. Из-за попыток интервьюеров "сбить" Синькевич, а также из-за формулировки отказа: якобы у главы крупнейшего кинофестиваля страны недостаточно компетенции для управления Госкино. Позднее оказалось, что этой самой компетенции с избытком оказалось у директора заурядного кинотеатра в Запорожье…

После отказа назначить Синькевич, значительная часть киношной среды активно выступила в ее поддержку: устраивали протесты и подписали письмо президенту, премьеру и министру культуры и спорта, где просили пересмотреть решение и все-таки назначить ее новым руководителем Госкино. В поддержку подписались режиссеры Ахтем Сейтаблаев, Олесь Санин, Тоня Ноябрева, актрисы Ирма Витовская, Римма Зюбина и Дарья Плахтий, коллектив фестиваля Docudays и еще больше сотни людей, известных в мире отечественного кино.

Впрочем, это никак не повлияло на комиссию. В итоге был объявлен повторный конкурс, в котором после тестирования оказались два фаворита — зампредседателя Совета по господдержке кинематографии, директор киевских кинотеатров "Магнат" и Boomer Сергей Зленко и известный продюсер Ольга Бесхмельницына. Они набрали по 9 баллов. Экс-замглавы Запорожской облгосадминистрации, у которой был "аж" двухлетний опыт работы в киноиндустрии и то, довольно посредственный - директором в запорожском кинотеатре - Марина Кудерчук получила 7,71.

"Баллы, которые выставляются – это оценка семи качеств: знания законодательства, иностранного языка, наличия абстрактного мышления, лидерство, коммуникация и взаимодействие, достижения результатов, стрессоустойчивость. Оценка по этим компетенциям используется, чтобы отобрать пять лучших из нескольких десятков претендентов, участвующих в конкурсе", - рассказал "Апострофу" финалист конкурса Сергей Зленко.

Дальше было собеседование в Минкульте, по результатам которого Госкино возглавила Кудерчук. Позже была обнародована стенограмма собеседования. "Из достижений: развитие центрального кинотеатра в городе Запорожье. Это кинотеатр коммунальный, который был в упадке. И развитие на его базе кинофестиваля международного короткометражного кино. Первые шаги в должности – это ознакомление с программами, действующих с прошлого года и по настоящее время, и дальнейшее развитие... Кадровая работа... Служба аудита – очень важная", - говорит Кудерчук во время собеседования. Также она рассказывает о кинофестивале короткометражного кино Ziff, которым занималась в прошлом. Собственно, данное упоминание объясняло многое: фестиваль закрывался комедией "Я, ты, он, она" производства "Студии Квартал 95". Также на странице Facebook Марины Кудерчук можно увидеть ее фото вместе с участниками "Вечернего квартала" и самим Владимиром Зеленским. Помимо этого, источники "Апострофа" в Верховной Раде рассказали о дружбе директора Госкино с заместителем главы фракции "Слуга народа" Павлом Сушко.

Кинофестиваль короткометражного кино ZiffФото: unian

Впрочем, это не помешало новоиспеченной главе Госкино заявить, что ее нужно оценивать не по каким-то эфемерным связям, а "по результатам работы". В свою очередь, министр Бородянский, который не так давно угодил в скандал с законопроектом о дезинформации, который эксперты назвали возвращением в "совок", позднее в эфире "Суспильного" сказал, что не связывает это назначение с поддержкой Кудерчук команды Зеленского.

А вот для киношников Кудерчук – абсолютный ноунейм, которую они категорически не поддерживают. По сети прокатилась волна возмущения. Большинство говорит о том, что отрасль теперь ждут непростые времена, и с ностальгией вспоминают о том, что было запущено еще при прошлом руководстве. "За период управления Госкино Филиппом Ильенко было произведено 173 фильма и начатоо производство еще 194. Кроме того, выросло финансирование кино с 63 млн грн в год до 505 млн, проведение питчингов (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект, в данном случае спонсором выступает государство, - "Апостроф") стало прозрачным — все данные находятся в свободном доступе", - написала в своем блоге уже упомянутая Юлия Синькевич.

Что будет с отраслью теперь – прогнозировать сложно, хотя некоторые полушутя-полусерьезно ожидают роста производства различных комедий авторства "Квартала". Один из режиссеров, попросивший не называть своего имени, говорит следующее: "Очень высока вероятность того, что у нас за государственные деньги начнут снимать "попсу" - различные низкопробные сериальчики и прочее "развлекалово". Но нужно понимать, что это не задача государства – поддерживать эти и так весьма прибыльные направления. Из бюджета нужно поддерживать необходимые нам фильмы, которые никогда не смогут заработать сами миллионы, но без которых Украина не будет Украиной".

Есть и те, кто публично выступают против нового назначения. "Считаю, как и абсолютно все кинематографисты, что Синькевич самый компетентный кандидат на эту должность, "слили" ее незаконно и несправедливо. Новую женщину (Кудерчук, - "Апостроф") вижу впервые в жизни. Сложно оценить последствия, наблюдая за откровенным беззаконием и абсурдом", - сказала "Апострофу" режиссер Тоня Ноябрева.

Кинотеатр КиевФото: unian

Данная история вызвала негативную реакцию и среди политиков. "Я вижу, что она занималась сельским хозяйством, экологией, была директором кинотеатра, но это достаточно далеко от кинематографа, и для меня непонятно почему не назначили Синькевич, которая является продюсером и директором ОМКФ, и ее знают в кинематографических кругах. Никаких логических объяснений для этого нет. Может, Кудерчук что-то знает или у нее есть какие-то достижения, о которых общество не знает и очевидно, премьер должен был объяснить это стране. Мне кажется, на этом этапе важно получить объяснение, чтобы понимать, что это не коррупционное назначение. Теперь главное, чтобы не было разрушено то, что было сделано за предыдущие пять лет при Ильенко. Сейчас 4-5 украинских фильмов идут в кинотеатрах, и это уже большое достижение. А вот то, что может произойти откат в этом вопросе, я боюсь больше всего", - прокомментировал "Апострофу" народный депутат, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий.

В свою очередь, Татьяна Власова, пиар-директор Одесского международного кинофестиваля, назвала данное назначение недоразумением. "Я видела на должности председателя Госкино других людей. Поэтому, как и вся киноиндустрия, я воспринимаю данное решение нуждающимся в аргументации", - сказала она.

Также Власова призналась, что не знает, чего ждать от новой главы Госкино. "Любые прогнозы являются лишь предположениями. Поэтому киносообщество стремится, прежде всего, услышать стратегию новоизбранного председателя Госкино. Это первый шаг, который должна сделать Марина Кудерчук. Также ее задача будет состоять в том, чтобы восстановить те процессы в Госкино, которые были запущены до ее появления и сейчас временно приостановились. Речь идет, в частности, о возобновлении проведения питчингов и других важных мероприятий, а также продолжить интегрирование украинского кино в европейский рынок и представить стратегию и политику международного сотрудничества в целом", - отметила Татьяна Власова.

К слову, "Апостроф" направил официальный запрос в Кабмин, чтобы получить комментарий относительно того, почему именно Кудерчук возглавила Госкино. Но ответа на данный момент не получил. Впрочем, учитывая последние кадровые решения нынешней власти – в частности, назначение с нарушениями в ходе конкурса главой Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову – ожидать внятных аргументов в пользу назначения госпожи Кудерчук не приходится…