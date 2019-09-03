Урок истории: как духи предков помогли Зеленскому в Варшаве

Визит Владимира Зеленского в Варшаву в первые дни осени ознаменовался целым валом новостей. Среди них - и долгожданный выход из тупика "исторического конфликта" между Украиной и Польшей, и меморандум об энергетической безопасности, и многосторонние консультации по вопросам безопасности в несколько неожиданном формате. "Апостроф" попытался разобраться, какую пользу принесли Украине президентский визит в Польшу.

Исторические уступки Зеленского

Масштабные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве, рядом с символическими акциями, стали хорошим поводом для лидеров стран региона обсудить болезненные и не очень вопросы международной повестки дня. И можно с уверенностью сказать, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский использовал этот повод по полной.

Как прогнозировали украинские СМИ, президент Украины довольно неожиданно для польской стороны объявил о значительных уступках Польше в затяжном конфликте по поводу исторической проблематики, отменив мораторий на эксгумацию польских захоронений, который был введен в 2017 году в ответ на акты вандализма против захоронений воинов УПА и украинских вооруженных формирований времен освободительной борьбы 1918-1921 годов.

В свое время, противостояние Киева и Варшавы вокруг этой проблемы фактически зашло в тупик. И объявленная Зеленским отмена моратория (хотя нужно еще сменить руководителя Украинского Института Национальной памяти Владимира Вятровича, который лоббировал введение этого ограничения) - это очень важная для Польши уступка. "Польское общество очень чувствительно к вопросам исторической памяти и религии. И с точки зрения практикующего христианина, мешать правильному захоронению родственника - это поступок, находящийся за чертой добра и зла. К тому же в Польше действовала программа не просто поиска и эксгумации захоронений польских воинов в Украине, но и установления их родственных связей с ныне живущими поляками. Именно поэтому украинский мораторий и восприняли так остро", - пояснил "Апострофу" Игар Тышкевич, эксперт Украинского Института будущего.

Во время объявления об отмене моратория, украинская сторона отмечала, что данный шаг не является односторонней уступкой Польше, ведь Варшава, в свою очередь, гарантирует защиту украинских памятных захоронений на своей территории. Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал строительство на польско-украинской границе мемориала "примирения двух народов".

Впрочем, как рассказал "Апострофу" польский историк и политический эксперт Лукаш Адамский, с этим аспектом договоренностей не все так просто: "Польша абсолютно готова заботиться о существующих мемориалах и ставить новые памятники воинам Петлюры, Украинской Народной Республики, украинским солдатам Войска польского. Но есть очень большие сомнения, что Варшава даст разрешение на возобновление самовольно установленных украинским активистами памятников участникам УПА. Памятник украинско-польско-литовскому единению уже более 150 лет находится в селе Городло. Возможно, нам не стоит стучаться в уже открытую дверь".

Энергетический меморандум

Достижения "компромисса" вокруг проблемы захоронений создало положительный фон для решения других, не менее важных вопросов. В частности, состоялось подписание важного трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США в сфере энергетической безопасности. Для подготовки подписания этого документа в Варшаву прилетел секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. Меморандум анонсирует сотрудничество государств в сфере развития газовой инфраструктуры, открывает возможности для поставки американского сжиженного газа в Украину через территорию Польши. И хотя поставки начнутся не ранее 2022 года, когда польская ГТС будет модернизирована в соответствии с новыми техническими требованиями, переоценить значение этого документа для будущего энергетической безопасности Украины довольно трудно.

Во время встреч делегаций состоялось подписание важного трехстороннего меморандума Фото: president.gov.ua

Можно ли утверждать, что исторические уступки стали необходимым условием для подписания меморандума? По мнению эксперта МЦПИ Николая Капитоненко, меморандум подписали бы и без украинских уступок, ведь это отвечает стратегическим интересам Украины, Польши и США. "Вопросы энергетической безопасности находятся в той плоскости двусторонних польско-украинских отношений, где нет каких-либо разногласий, их можно регулировать без решения конфликтов в других сферах", - сообщил "Апострофу" Николай Капитоненко. Впрочем, он не исключил, что историческая инициатива Зеленского имела положительное влияние на решение энергетического вопроса.

Схожее мнение высказывает и Лукаш Адамский: "Объявленные Зеленским новые подходы к урегулированию исторических споров однозначно создали положительную атмосферу на переговорах в Варшаве - и это очень важно. Но прямой связи с меморандумом об энергетической безопасности здесь нет, тем более что его готовили задолго до визита Зеленского, как и объявление об отмене моратория".

А политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что меморандум был бы подписан независимо от уступок на историческом фронте. "Переговоры о вхождении польских компаний на украинский рынок природного газа и даже электроэнергии идут уже с октября-ноября 2017 года (как раз в период разгара "исторического конфликта" с Польшей, - "Апостроф")", - пояснил Бондаренко.

Новая система безопасности в Восточной Европе

После подписания энергетического меморандума, секретарь СНБО Александр Данилюк принял участие в совещании, посвященном вопросам безопасности, с участием коллег из Польши, Беларуси, а также советника президента США Дональда Трампа, Джона Болтона. Участие белорусского представителя порождает много вопросов. Что же произошло в Варшаве: символическая акция, попытка вытянуть Беларусь из "дружественных российских объятий" или начало формирования новой системы безопасности и сотрудничества в регионе?

"Говорить о новом формате пока рано. Но это однозначно было попыткой "нащупать" новую платформу для сотрудничества в сфере безопасности. Между Польшей и Украиной такие консультации уже были, а вот включение Беларуси вызывает много вопросов. С одной стороны, контакты между Минском и Вашингтоном на высоком официальном уровне не слишком активны. Но на более низком, практическом уровне, они довольно обширны. Данная встреча - это некий сигнал Москве, что США мониторят ситуацию в Беларуси и регионе в целом. Также это попытка наладить многосторонний диалог и установить, возможны ли такие встречи на более или менее постоянной основе", - отметил Игар Тышкевич

Фактически, главным инициатором такой четырехсторонней встречи выступили США. И есть основания полагать, что таким образом американцы подталкивают нас к формированию нового баланса сил в Восточноевропейском регионе. "США достаточно давно заинтересованы в том, чтобы Польша играла роль регионального лидера в Восточной Европе, особенно в вопросах безопасности. Ведь Польша - важный стратегический союзник США. И то, что они хотят привлечь к сотрудничеству Украину - достаточно очевидно. Но вопрос заключается в том, в какой форме будет это сотрудничество. Судя по всему, Штаты хотели бы видеть ее в симметричной форме, стабильный проект многостороннего сотрудничества, независимый от политических изменений внутри каждой страны", - отметил Николай Капитоненко.

Главным инициатором такой четырехсторонней встречи выступили США Фото: president.gov.ua

"Если начнутся разговоры о создании региональной системы безопасности - это уже новый баланс сил в Восточной Европе. И он наложит серьезный отпечаток на все региональные проблемы - в том числе и украинские (Донбасс и Крым - "Апостроф"). На данный момент в регионе есть два сильных игрока - США и НАТО с одной стороны и Россия с другой. А остальные государства вынуждены стоять на своеобразной "растяжке". Если же появится региональный игрок, то он создаст кардинально новые условия. Поэтому для Украины очень важно попытаться выстроить такие союзы. Сегодня это реально. Ведь Штаты проводят политику "безопасности аутсорса" - там, где это возможно, оставляют решения местных проблем региональным коалициям, которые они поддерживают. ", - добавил Игар Тишкевич

Таким образом, хотя визит Владимира Зеленского в Польшу не стал первым его зарубежным турне в статусе лидера нашего государства, по факту именно он стал началом самостоятельной внешней политики Зеленского, а не продолжением политики Порошенко. Впрочем, все результаты Варшавского турне - это пока всего лишь декларации, обещания и "прощупывание почвы".