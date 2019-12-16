​Украина в тисках американской политики: как дальше развивать отношения со Штатами

Украина с каждым днем все глубже погружается во внутреннюю политику США. Отношения двух стран омрачают расследование вокруг процедуры импичмента Дональда Трампа, а также неоднозначные претензии Белого дома к Киеву. Президент Трамп клеймит Украину коррумпированной страной, которая, возможно "вмешалась" в американские выборы. Упоминания об этих явлениях содержатся и в отчете о посещении Украины личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. "Апостроф" выяснял причины и последствия подобного поведения американского руководства.

"Дипломатический вакуум"

В воскресенье , 15 декабря, личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа. По информации Джулиани, собранные им свидетельства говорят о том, что то "Дональд Трамп не совершил правонарушений". По словам Джулиани, коррупция в 2016 году в Украине была настолько масштабной, что обязанностью Трампа было просить об американо-украинском расследовании.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. Кроме того, заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - заявил Джулиани.

Впрочем, далеко не все в США, разделяют такую позицию американского руководства. Редакция известного американского издания Washington Post полагает, что политика администрации Дональда Трампа наносит ущерб Украине. Американского президента обвинили в том, что он внес "хаос" в украинско-американские отношения, следствием которого стал "дипломатический вакуум", возникший между Киевом и Вашингтоном.

Редакция Washington Post уверена, что кризис в отношениях двух стран является рукотворным, и вина за это лежит на администрации республиканцев. Владимира Зеленского демонстративно не приглашают в Белый дом, а Дональд Трамп "продолжает озвучивать ложные обвинения в адрес Украины по поводу участия Киева в американских выборах 2016 года даже после того, как ему сообщили, что такие сведения инспирированы российскими спецслужбами".

В то же время, как отмечают отечественные наблюдатели, часть вины за "вакуум" в двусторонних отношениях лежит и на Офисе президента Зеленского.

Киев уже несколько месяцев не может назначить посла Украины в Вашингтоне вместо уволенного Валерия Чалого. До сих пор нет понимания того, как Киев в целом будет выстраивать отношения с Белым домом, и кто именно в целом отвечает за политику в американском направлении, отметил в разговоре "Апострофом" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Отсутствие в Вашингтоне посла является критическим моментом именно сейчас, когда слово "Украина" звучит в американских новостях практически каждый день.

"В истории с импичментом Трампа официальный Киев выбрал тактику молчания. С одной стороны, это правильный шаг, позволяющий избежать лишнего негатива. В то же время сам факт слушаний в Конгрессе, в ходе которых постоянно упоминается наша страна, не добавляет оптимизма в двусторонних отношениях. Есть риск, что до ноября 2020 года или вплоть до января 2021 года, когда в США будет новый президент, мы можем вообще остаться без поддержки со стороны Вашингтона", - говорит Евгений Магда.

С другой стороны, недавно в американских СМИ появились сообщения о том, что Владимир Зеленский пытается наладить новые контакты с администрацией Трампа. Для этого представители президента встречаются с лоббистами, имеющими контакты с Белым домом.

Темная сторона "Украиногейта"

У Дональда Трампа был "зуб" на президента Петра Порошенко. Официальный Киев и посольство Украины в Вашингтоне, по одной из версий, играли на стороне кандидата от демократов Хиллари Клинтон. После публикации данных из "амбарной книги" Партии регионов глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт сначала покинул должность, а после оказался на скамье подсудимых.

В Украине сменилась власть, но, как фиксируют американские СМИ, негатив со стороны Дональда Трампа сохранился. В первую очередь из-за истории с импичментом.

Офис президента и отечественный МИД из последних сил пытаются удержать нейтралитет между республиканцами и демократами. Президент Зеленский в недавнем интервью западным журналистам заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом вариант quid pro quo (услуга за услугу) в отношениях между Киевом и Белым домом. То есть он утверждает, что не намеревался добывать компромат на экс-вице президента США Джо Байдена (потенциальный соперник Трампа на следующих выборах) в обмен на получение военной помощи со стороны Вашингтона.

Невзирая на это, Украина продолжает все глубже погружаться в американскую внутреннюю политику. Фактически оба политических лагеря - демократы и республиканцы - используют Украину для атак друг на друга.

Для демократов "украинский кейс" интересен как драйвер расследования вокруг импичмента Дональда Трампа, дабы минимизировать его возможности на переизбрание в 2020 году. Сейчас они "зацепились" за личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который рассказывал украинские дела семейства Байденов.

Американские журналисты выяснили, что господин Джулиани сам имел финансовые интересы в нашей стране. Он также мог приложить руку к распоряжению заблокировать военную помощь Украине, которое поступило за несколько дней до скандального разговора Трампа с Зеленским. В таком свете "наезды" Джулиани на Байденов не выглядят такими уж бескорыстными. Демократам важно выяснить, что Киев узнал о заморозке помощи до разговора двух президентов. В таком случае у них будет еще больше оснований обвинить Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского.

Республиканцы и ближний круг американского лидера используют историю с импичментом, чтобы доказать политическую нечистоплотность демократов и нивелировать их предыдущие попытки "подсидеть" Дональда Трампа.

Прежде всего, речь идет о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного вмешательства РФ в американские выборы. Следствие установило, что вмешательство Кремля было, но возможный сговор команды Трампа с русскими так и не был доказан.

"Демократы и республиканцы, несмотря на политические и идеологические противоречия (демократы стоят на неолиберальных позициях, республиканцы защищают интересы национального капитала), имеют одинаковые подходы к украинским делам. С точки зрения американской геостратегии, Украина - удобный инструмент для воздействия как на Россию (война и санкции), так и на Европейский союз по вопросам энергетической политики. Во всяком случае, пока работает наша газотранспортная система", - заявил "Апострофу" эксперт фонда "Майдан иностранных дел" по вопросам внешней политики Алексей Куропятник.

"Неоднозначный" Трамп

На отношениях Киева и Вашингтона также сказываются изоляционистские настроения самого Трампа, его мнение, что США должны минимизировать участие в международных делах, сократить финансирование НАТО и поддержку союзникам в Европе. Американское правительство пытается подсластить пилюлю, намекая, что деньги, сэкономленные на НАТО, пойдут на поддержку Украины и Грузии. Но пока это только намерения отдельных неназванных чиновников.

Отношение Дональда Трампа к Украине является неоднозначным, отметил в разговоре с "Апострофом" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Дональд Трамп действительно вносит хаос (активность Джулиани, увольнение Волкера с должности спецпредставителя Госдепартамента) в украинско-американские отношения, но его позицию в отношении Украины нельзя точно классифицировать как негативную или как позитивную", - говорит Владимир Фесенко.

С одной стороны, над командой Трампа довлеют события 2016 года: история с "амбарной книгой" Партии регионов и последующее расследование Роберта Мюллера. Дональду Трампу пришлось защищаться, и он, делая это, рикошетом задевал Киев.

В то же время именно при Дональде Трампе наша страна получила военную поддержку со стороны США: противотанковые комплексы "Джавелин". Предыдущая администрация Барака Обамы, невзирая на резкое неприятие аннексии Крыма и создания на Донбассе террористических "республик", оружие Киеву не давала.

Элемент хаотичности в политике Трампа проявился в том, что он сначала поддержал Украину оружием, а после использовал военную помощь как инструмент давления на Офис Владимира Зеленского. Как раскопали американские СМИ, Белый дом, действительно, грозил заморозкой помощи, если Банковая не разблокирует расследование украинских дел семейства Байденов. Дональду Трампу пришлось оправдываться, мол, помощь заморозили из-за высокого уровня коррупции в Украине.

"У большинства политиков в США, которые занимаются украинским направлением, наблюдается ценностный подход в отношении Киева. Они понимают, почему важно помогать Украине. У Трампа несколько искривленные представления о нашей стране, и это видно по его заявлениям. Украина для него - геополитический объект. В то же время он делал и полезные для Киева вещи. Дональда Трампа нельзя назвать нашим большим другом, но он нам и не враг", - резюмировал Владимир Фесенко.

Поддержка США: продолжение следует

По одной из версий, Офис президента Зеленского был в курсе заморозки американской помощи, и попытался скрыть информацию об этом. Украина, благодаря решению Конгресса, все же получила деньги. В сентябре американские законодатели распорядились выделить Украине 250 млн долларов.

Теперь основной вопрос: может ли Киев рассчитывать на содействие со стороны США в будущем? Судя по последним заявлениям Государственного секретаря Майкла Помпео, Вашингтон намерен и далее поддерживать Киев в отражении российской агрессии. В недавнем интервью телеканалу Fox News чиновник напомнил, что администрация Трампа трижды помогала Киеву деньгами, оборудованием и оружием для отражения российской агрессии.

"Мы поддержали украинский народ и его способность оборонить себя. Я горжусь тем, что мы сделали. Понимаю, что президент Зеленский хотел бы большего и как можно быстрее. Я, конечно, могу это понять, но эта администрация (команда президента Трампа, - "Апостроф") проделала огромную работу по оказанию помощи украинской армии", - заявил Майкл Помпео.

Далее госсекретарь Помпео дал понять, что дальнейшая помощь будет зависеть и от встречных действий Киева. Прежде всего, от борьбы со взяточничеством. Он отметил, что Владимир Зеленский "усердно работает" для решения этой проблемы.

"Там очень много работы в этом направлении, и, полагаю, президент Зеленский с этим бы согласился - никто пока не может претендовать на победу над коррупцией. Но он, безусловно, сделал шаги в правильном направлении. И мы продолжим поддерживать его усилия", - сказал госсекретарь США.

Грубо говоря, Майкл Помпео считает помощь, оказанную Украине, достаточной. И дальнейшее содействие будет всецело зависеть от действий самого Киева.

"Вашингтон будет помогать Украине, но не за "просто так". Американцев интересуют конкретные действия со стороны украинских властей. И дело не только в борьбе с коррупцией. Американцы заинтересованы также в ведении рынка земли и приватизации крупных предприятий, в том числе предприятий ВПК. Если наша власть на это пойдет (хотя последствия таких решений для страны могут быть резко негативными), то определенная политическая, финансовая и частично военная поддержка со стороны США будет", - отметил в разговоре с "Апострофом" Алексей Куропятник.