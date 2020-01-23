Российский вопрос: как Киев ведет переговоры исподтишка

Процесс урегулирования конфликта на Востоке Украины после встречи "нормандской четверки" и довольно неоднозначного обмена пленными будто остановился. В публичном пространстве отсутствуют новости о встречах, консультациях или договоренностях между сторонами. Зато слухов и намеков на активные переговоры украинской власти за кулисами, вне публичного пространства - хоть отбавляй. Почему так происходит, и к чему может привести игра в молчанку со стороны власти, разбирался "Апостроф".

"Оманский кейс" как трагедия коммуникационной политики украинских властей

Хотя громких новостей о попытках мирного урегулирования украинско-российского конфликта в последнее время не слыхать, сам процесс переговоров даже и не думает становиться на паузу. Просто вместо прямых трансляций он переместился "под ковер", с глаз долой украинского общества.

Наиболее очевидным примером этого стала загадочная поездка президента Владимира Зеленского в Оман. Известный российский аналитик, бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей утверждает, что в Омане украинский президент вел переговоры с представителями Кремля. А глава украинского МИД Вадим Пристайко с многозначительным выражением лица заявляет, что когда-нибудь, "в свое время", мы узнаем, с кем на самом деле Зеленский встречался в Омане и о чем разговаривал. Конечно, провальная коммуникация украинской власти с обществом уже давно не новость, но откровенный цинизм Пристайко переходит все границы, подкрепляя страхи значительной части украинского общества, которая боится, что время для правды о Оманской встрече наступит тогда, когда произойдет уже что-то непоправимое.

Откровенное нежелание проливать свет на ход переговорного процесса с Россией, от которого зависит будущее Украины как государства, на самом деле является очень серьезной проблемой.

"Мы видим очередное свидетельство абсолютно провальной коммуникационной стратегии действующей власти. Подобные вещи не снимают спекуляции и подозрения вокруг темы, они лишь усиливают их. И это в условиях парадоксально высокого уровня доверия к власти, который существует в стране. Создается впечатление, что из-за дилетантизма или сознательных действий, кто-то разрушает это доверие и рейтинг. Если встреча в Омане была настолько необходимой, то нужно было учесть вероятность нарушения секретности. Поэтому создается впечатление, что встреча была инициативой не украинской стороны. А люди в окружении Зеленского или российские организаторы сознательно используют инцидент для дестабилизации", - отметил в разговоре с "Апострофом" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Конечно, сами по себе непубличные и тайные переговоры с Россией не являются чем-то новым в украинской политике, но это не снимает вопросов к власти.

Андрей Ермак, отвечающий в Офисе президента за переговоры с РоссиейФото: unian

"Очевидно, что часть переговоров с Россией продолжается в непубличном формате. Но ведь и ранее между Москвой и Киевом непрестанно курсировали самолеты посредников, а регулярные визиты того же Медвечука в Администрацию президента неоднократно фиксировали журналисты. Как показывает опыт всех конфликтов, непубличные переговоры всегда имеют место. Другое дело, что до сих пор неизвестна четко очерченная политика Украины в отношении России. Пока здесь царит вакуум. А любые переговоры в такой ситуации, да еще в условиях наэлектризированного общества, обрастают страхами. И, как показывает украинская история, часто такие страхи были не беспочвенны", - сказал "Апострофу" политолог, директор Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.

Опасные иллюзии

Тревога в вопросе российского направления внешней политики Украины возникает не только от недостатка информации, но и из-за довольно неожиданных заявлений первых лиц. Те крохи информации, которые все же попадают в СМИ, также вызывают вопросы. В частности, стоит вспомнить слова Владимира Зеленского израильским СМИ о том, что, по его мнению, Путин разделяет его мнение о независимости Украины.

"Я думаю, что он понимает мою позицию: Украина - независимая страна. Мы большая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в голове", - отметил Зеленский. Учитывая аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, этот тезис президента Украины выглядит несколько оптимистичным.

Также возникают вопросы в связи с сообщениями о проекте новой Стратегии национальной безопасности Украины. Один из тезисов Стратегии - снижение напряжения в российско-украинских отношениях. "Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении на официальном сайте президента. Похвальная задача, но снова-таки нет объяснений, каково стратегическое видение того, как должен происходить мир с Россией, нет понимания цены, которую придется заплатить Украине за это. А все это нужно объяснить жителям страны, которая без малого шесть лет живет в состоянии войны с восточным соседом.

"До сих пор непонятно, почему власть не избавилась от иллюзий относительно возможности реализации "простых шагов", заложенных в предвыборной программе. Может, в окружении Зеленского есть люди, которые подталкивают его к сценарию капитуляции? Ведь очень странным выглядит то, что Зеленский заявляет о налаживании диалога с Путиным и демонстрирует доверие к его словам о уважении к суверенитету Украины. Это на голову не лезет. Президенту Зеленскому уже должно хватать фактов, чтобы избавиться от любых иллюзий относительно возможности достижения соглашения с Путиным не во вред интересам Украины. Нынешнее обострение на фронте является поводом если не поставить крест на договоренностях с Россией, то хотя бы поднять вместе с нашими западными партнерами вопрос о договороспособности России как стороны конфликта", - отметил Алексей Мельник.

Предупреждение от Сайдика

О том, что России не стоит доверять и нужно очень осторожно вести с ней дела, на Западе говорят уже чуть ли не прямым текстом. В частности, на днях бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Мартин Сайдик, автор нашумевшего плана мирного урегулирования на Донбассе, дал интервью, в котором камня на камне не оставил от примирительной позиции по отношению к России. Сайдик рассказал, как Кремль постоянно вставлял палки в колеса мирным инициативам, препятствуя миссии ОБСЕ. Кроме того, Сайдик прямо назвал Россию стороной конфликта и отверг любые претензии на его статус "посредника", что для западных "модераторов" является чем-то неслыханным.

Кремль препятствовал миссии ОБСЕФото: unian

"Создается впечатление, что в значительной степени господину Сайдику "накипело". Ведь долгое время он был заложником Российской Федерации. Сейчас он, перестав быть должностным лицом, уже может заявить некоторые вещи журналистам открыто. И скорее всего, слова Сайдик были месседжем именно России - о том, что на Западе четко знают и понимают цели России, и готовы выходить в публичное пространство с этими знаниями", - отметил Олег Саакян.

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Но прислушается ли к предупреждениям украинская власть? Ведь у Запада возникают вопросы не только к российской стороне. Поведение официального Киева тоже ставит под угрозу возможность приемлемого для нас развития событий. Активизация двусторонних российско-украинских переговоров, и еще в непубличном, а иногда и тайном формате, ставит под сомнение возможность Запада влиять на ситуацию.

Это оставит нас один на один с сильным и опытным соперником. "Интенсификация двусторонних контактов с Россией при отсутствии надлежащего информирования наших партнеров по нормандскому формату может привести к тому, что они рано или поздно повторят слова Трампа - "договаривайтесь между собой". И это будет полная катастрофа. Потому что в ходе исключительно двусторонних контактов Россия, пользуясь неопытностью или сознательным умыслом людей в окружении Зеленского, шаг за шагом навяжет нам решение, которое устроит ее, устроит европейцев, но станет катастрофой для Украины", - пояснил Алексей Мельник.

Впрочем, первопричина всех этих проблем, с которыми сталкивается Киев, кроется во внутриукраинской повестке. Так сложилось, что после своей победы на президентских выборах нынешний глава государства в отношениях с Россией решил опереться на план Порошенко-Путина, то есть начал ориентироваться на Минские соглашения. Но президент не учел тот факт, что данный документ был прописан сторонами таким образом, что выполнить его технически невозможно - как минимум, из-за разночтений в последовательности выполнения пунктов данного договора. Сейчас в ходе переговоров с Кремлем Зеленский за образец берет историю с газовыми переговорами по транзиту, которые успешно завершились в декабре прошлого года. Но при отсутствии у Владимира Зеленского собственного фундаментального, стратегического плана действий, все это приводит к информационному вакууму, что в свою очередь, ведет ко все большей напряженности в украинском обществе.