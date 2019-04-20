Нация леди и джентльменов или почему нам так важно сохранить культуру

В очередном выпуске еженедельной рубрики на" Апострофе " писатель Любко Дереш размышляет об угрозах распада культуры общения в публичном пространстве.

Кампания выборов в президенты стала беспрецедентным примером разрушения публичного пространства общения. Ни одно другое событие, в том числе Майдан, не вызывало столько ненависти, не было таким опустошительным и не заводило ум и сердце так далеко в тупик. Ненависть и агрессия заглушили все другие месседжи.

Пространство общения — это фундамент общества. Пространство общения лежит в основе политической, культурной, конфессиональной жизни общества. И без общности, которая является более глубокой реальностью, чем идеологические убеждения, община распадается просто потому, что коммуникация становится невозможной.

Язык ненависти — один из мощных катализаторов, который действует на распад коммуникации в обществе. Однако риторика ненависти – не конец распада, хотя, безусловно, свидетельствует о серьезных проблемах в коммуникациях. По-настоящему пространство коммуникации распадается, когда начинает разрушаться культура.

На протяжении последних недель мы стали свидетелями и, в каком-то смысле, соучастниками публичного унижения одного кандидата в президенты другим. Мы увидели хамство и пренебрежение, которую, как оказалось, поддерживает значительное количество населения страны, потому что считает это примером доблести и геройства. Мы увидели, как подобное нарушение норм общения поддерживается такой же бескультурной, лишенной элементарного уважения журналистикой, а сама эта журналистика поддерживается голосами и лайками возбужденных "кровью" зрителей. Потакая такой низкосортной, беспринципной коммуникации, мы расшатываем фундаментальную опору пространства общения - культуру публичности.

Культура публичности - это ограда, которая сдерживает худшее, что есть у нас, от выхода наружу. Юнг считал, что, хоть "демонов души" приручить человеку самостоятельно не под силу, мы можем сделать их проявления безопасными. Для этого и нужна культура, в частности культура общения.

Почему культура общения сегодня трещит по швам? Мы вошли в кильватер цифрового популизма, который сегодня набирает силу во всем мире. Чем характерен цифровой популизм и почему он опасен?

Традиционный популизм можно определить как желание угодить самым простым запросам народа, опираясь на их эмоции: страхи, надежды, недовольство. Цифровой популизм виртуально реализует эту программу через интернет-платформы, в первую очередь, соцсети. Особенностью его является то, что цифровой популизм, усиленный спецификой алгоритмов соцсетей, может раскручивать эмоциональную реакцию в обществе до разрушительных последствий.

Вспомним Brexit. Победа движения Leave.EU была достигнута в большой мере благодаря давлению на эмоциональную сторону британцев — делался акцент на страх перед мигрантами, на гнев других стран ЕС, на беспомощность перед Брюсселем и необходимость "вернуть себе контроль". Риторика, которую ввел руководитель кампании Leave.EU Доминик Каммингс, исключала возможность разумного диалога, будоражила в людях простейшие, самые темные чувства.

Аналогичным образом действовал штаб Дональда Трампа. Микротаргетирование с очень персонализированными сообщениями для каждой из групп, имело целью пробудить эмоциональное недовольство личностью Хиллари Клинтон. Так, в ходе "микротаргетинговой бомбардировки" афроамериканцам отправлялись сообщения с видео, где Клинтон называла чернокожих "суперхищниками"; для локальной общины переселенцев из Гаити — информация о финансовых махинациях фонда Клинтон на Гаити и т.д.

Раскрутка низменных чувств в массах страшно еще и тем, что, однажды перейдя на язык эмоций, мы практически не имеем шанса вернуться к нормальному общению. Голос разума будет расценен как заведомо более слабый. Нужно очень много времени, чтобы привести общество в чувство.

Культура, как говорят японцы, позволяет "сохранить лицо". При отсутствии культуры нивелируется само понятие чести. Разрушаются основы для джентльменских договоренностей и возникает атмосфера недоверия, уличного "разводняка" и "кидалова".

Атмосфера пренебрежения к культурным нормам растворяет основы пространства коммуникации, делает наиболее умные вещи лишь бессмыленным сотрясанием воздуха.

Русский философ и публицист Михаил Эпштейн в своей статье о гоп-культуре описывает экспансию культуры "шпаны" и нуворишей в политику, журналистику, даже религию. Его статья касалась России, однако философ Сергей Дацюк в одном из недавних своих интервью подтвердил, что это проблема, которая актуальна и для украинских интеллектуалов. И не только интеллектуалов. Распад культуры — означает потерю способности говорить сложно о сложных вещах. Правым становится тот, кто громче кричит. А после слепых и неразумных эмоций всегда приходит опустошение.

Что же можем сделать в этой ситуации мы? Прежде всего — взять на себя ответственность за сохранение культуры общения, которая, в сути своей, является культурой уважения к другому человеку. Английский философ Бертран Рассел отмечал, что джентльмен – это человек, в присутствии которого ты сам начинаешь чувствовать себя джентльменом. Становясь благородным человеком, мы постепенно приумножаем благородство вокруг себя. Овладевая в себе "демонами души", мы делаем свой вклад в экологию окружающего пространства. По наблюдениям О'Генри, нужно три поколения, чтобы воспитать настоящих леди и джентльменов. Если мы верим, что Украина – это надолго, то почему бы не начать игру на длинную дистанцию?

Какими бы не были результаты выборов, у нас есть наши семьи и близкие. Есть те, кто нуждается в нашем внимании и нашей заботе. Воплощая в нашей повседневной жизни те ценности, которые считаем достойными, становясь, как говорил Ганди, самими изменениями, которых мы ждем, мы делаем маленький вклад в развитие нашего общества.

Мы – не беспомощные. Нам нужно лишь сместить точку приложения своих сил. В Индии существует мудрая поговорка: "Позаботься о добродетелях — и тогда добродетели позаботятся о тебе". Пусть мы не имеем рычагов, чтобы повлиять на страну в целом. Но вокруг нас – бесконечное поле для деятельности, где мы можем оттачивать свою заботу о добродетелях, где мы можем реализовываться как леди и джентльмены, позволяя другим чувствовать себя в нашем обществе леди и джентльменами.