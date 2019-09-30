Тут растет только картошка: как власть хочет "нажиться" на жителях Карпат

У новой власти, по всей видимости, появилась очередная рационализаторская инициатива, которая, с одной стороны, позволит сэкономить расходы государственного бюджета, а с другой, способна вызвать социальное напряжение в западных регионах страны. Все дело в том, что нардепы планируют отменить льготы для жителей горных районов Украины, которые действуют в стране еще с 1995 года. Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников во власти. Чем опасна такая инициатива, и насколько важны дополнительные льготы для украинских горцев, - далее в материале.

Зачем горцам льготы

Льготы для жителей горных районов страны регламентируются законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине", который действует уже 24 года. Согласно этому закону, жителям горных районов положено два основных вида льгот. Первый – надбавка к пенсии, стипендии или любому другому виду государственной материальной помощи, в размере 20%. Второй – надбавка к заработной плате, установленная Кабмином, в размере 25%.

Зачем вообще нужны эти льготы и почему это важно? Объясняем. Что делает житель столицы, если ему, например, захотелось выпить молока? Он идет в ближайший к дому магазин и покупает молоко (можно даже банановое). Житель обычного села - либо надоит банку молока, если держит в хозяйстве корову, либо пойдет не в ближайший магазин и там его купит. А житель села высоко в горах, если все же доберется до какого-то магазина, то увидит, что за те деньги, на которые в Киеве можно купить два пакета молока, в горах ему продадут один.

"Ведь в горную местность трудно добраться, доставка дорогая, соответственно, и в магазинах - все намного дороже, чем в низинных торговых точках, - говорит "Апострофу" глава Белоберезской ОТГ (Верховинский район Ивано-Франковской области) Дмитрий Иванюк. - Поэтому убирать такие льготы нельзя ни в коем случае. Это важная помощь - надбавки к пенсиям и зарплатам".

Кроме того, в горных районах нет ни нормальных дорог, ни регулярного транспортного сообщения. Как нет и стабильной электрификации. Да и развитого сельского хозяйства, которое бы позволяло горцам вести сытое существование, там тоже нет. А если добавить к этому постоянные смещения грунтов после ливней и удаленность школ и больниц от горных сел, то картина выходит совсем удручающей.

По словам экс-губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, ситуация в горных районах Украины сложилась таким образом, что льготы, наоборот, стоило бы пересмотреть в сторону повышения.

"Я считаю, что на уровне закона горные населенные пункты Украины необходимо поделить на горные и высокогорные. И высокогорным районам стоит дать даже большие дотации из государственного бюджета на развитие территорий, - говорит "Апострофу" экс-губернатор. - Например, на Закарпатье более 20% населенных пунктов находятся на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Там не растет вообще ничего, кроме картошки. Ни яблок, ни груш, ни огурцов, ни помидоров. Ничего. Практически все продукты питания людям нужно покупать. Ну, кроме картошки. Но на картошке одной не выживешь. Если человек и держит там корову, то куда он понесет то молоко продавать за 30-50 километров? В районный центр? Пока довезет это молоко, оно и скиснет. Да и на чем его довезти?"

Геннадий Москаль: "Там не растет вообще ничего, кроме картошки" Фото: unian

"Ведь в горах дорог государственного значения нет, не говоря уже о коммунальных, - подтверждает "Апострофу" глава Верховинского райсовета Иван Шкиндюк. - В горах, в основном, преобладает дисперсная форма расселения: дом от дома может находиться на расстоянии километра и больше. У нас в райсовете есть такие сотрудники, которые полтора часа идут пешком на работу утром и полтора часа пешком вечером добираются домой. Подъехать транспортом невозможно. Если будет хоть какое-то развитие инфраструктуры и соответствующие условия жизни, тогда можно будет говорить об отмене".

"А какая там работа? Нет никакой. Один магазин в селе, ведь у людей и денег особо нет. Как этим людям выживать? - сетует Москаль. - Фермерских хозяйств там тоже нет. С одной стороны - лес, а с другой стороны - река Тиса, а дальше - граница. Остается полоска земли, на которой ни пшеница, ни кукуруза не сеется. Да, выращивают клубнику, яблоки, виноград, но опять-таки это делают в низинных территориях. А люди в горных районах бедствуют, недоедают и живут, в общем-то, в нищенском состоянии".

Выровнять ситуацию в правительстве надеются к 2022 году. Именно на период с 2020 по 2022 год запланирована реализация государственной программы развития региона украинских Карпат. Правда самой программы… пока нет. Ну, это ничего, ведь у государства есть концепция развития горных территорий украинских Карпат, принятая прошлым составом правительства.

Согласно этой концепции, в горных районах Украины должны развиваться транспортные, телекоммуникационные и электрические сети. Дороги и мосты, связывающие горные села с административными центрами, должны быть "доведены до уровня европейских стандартов", а учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты должны вырасти, как грибы после дождя.

Но пока это все лишь в планах, а в реальности: "Люди начинают покидать горы. Даже льготы уже не держат. В основном, этими льготами пользуются пенсионеры, и для них это реально чувствительный вопрос", - отмечает Иван Шкиндюк.

Фиктивные горцы

Впрочем, распределение горных льгот - чувствительный вопрос и для государства. Все дело в том, что, как и при получении любого другого вида социальной помощи от государства, "горные" деньги стремятся оформить те, кто по закону не имеет на это права.

Как это происходит? Чтобы получать надбавки, горцу необходимо подтвердить свой статус и получить в местных органах власти соответствующее удостоверение. Такое удостоверение выдадут, если украинец постоянно проживает, работает либо учится на территории горных районов.

Удостоверение горца выдадут, если украинец постоянно проживает, работает либо учится на территории горных районов Фото: pixabay.com

"Но некоторые жители злоупотребляют своим правом, - рассказал "Апострофу" глава одного из сельсоветов Верховинского района, пожелавший остаться неизвестным. - Например, прописывают в своих домах родственников или знакомых, которые в реальности живут где-нибудь во Львове. Выходит, что льготы они получают незаконно: просто формально числятся как жители горных районов, получая повышенную пенсию".

"Возможно, люди злоупотребляют льготами: только прописываются в горных районах, а на самом деле там не живут. Это правда. Так бывает, - подтверждает Шкиндюк. - Но это не так много людей. Можно было бы создать государственную комиссию, которая должна была бы обследовать те населенные пункты, где выплачиваются "горные" деньги".

"Да, возможно, кому-то такой статус дали неправильно. Но в чем проблема? Так посчитайте этих людей", - добавляет Геннадий Москаль.

Что же касается выплат повышенных заработных плат, то в реальности "горные" зарплаты практически не создают нагрузку для государственного бюджета, ведь бизнес оплачивает труд наемных работников без учета надбавок. "Госслужащим зарплаты все равно ведь выплачиваются в рамках бюджетов, - поясняет Иван Шкиндюк. - Просто человек получит "горные" деньги, но меньше получит стимулирующих выплат. Но "горные" выплаты у сотрудника сохраняются на 100%, а стимулирующие - руководитель может выплатить, а может - не выплатить".

Если нардепы все же решатся отменить "горные" льготы, то, по оценкам экспертов, опрошенных "Апострофом", массовых протестов это не вызовет.

"Ну, кому там протестовать? Гуцулы в далеких селах будут устраивать какие-то протесты? Это смешно", - отмечает Москаль.

И для власти такое положение дел выглядит чрезвычайно удобным. Однако уровень жизни людей в горных регионах рискует снизится до критической отметки, и тогда никакие концепции и программы развития Карпат не помогут.