Зеленский объявляет войну ворам в законе: почему грузинский метод не сработает

Президент Владимир Зеленский решил пойти войной на воров в законе. Глава государства подал на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому за одно только нахождение в статусе вора в законе можно загреметь за решетку на 10 лет с конфискацией имущества. Как президент планирует расправиться с организованной преступностью, и, самое главное, сработает ли это, разбирался "Апостроф".

Статусные воры

Чтобы осудить вора в законе для начала необходимо определить, кого следует считать вором в законе.

Законопроект №2513, предлагает считать вором в законе "лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, которые осуществляли уголовные правонарушения, руководит, координирует и/или организовывает деятельность преступного сообщества, его части или является участником такого сообщества".

Более того, Уголовный кодекс президент предлагает дополнить статьей, которая вводит ответственность просто за пребывание человека в статусе вора в законе. За такое "высокое" звание, даже без доказательства вины "законника" в конкретном преступлении, предлагают давать от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

За обращение к ворам в законе с просьбой "порешать вопросы" президент также планирует наказывать тюремным сроком от 3 до 10 лет. А вот если кто-то из членов преступного сообщества (только не вор в законе) решит сдать "коронованного" законника властям, то освободится от уголовной ответственности.

Уголовным правонарушением и пропуском в тюрьму на срок от 3 до 6 лет может стать и организация бандитской "сходки". Но опять же, если организатор сдаст всех участников "сходки" еще до ее начала, то избежит ответственности.

Зачем это нужно

С одной стороны, деятельность воров в законе в Украине, по словам главы МВД Арсена Авакова, является большой проблемой. В стране, по данным Авакова, насчитывается около 100 "законников". Эти преступные "генералы", например, координируют около 70% всех автомобильных угонов в стране, 60% квартирных краж, ну и, конечно же, организовывают заказные убийства.

С другой стороны, заявления властей покончить с организованной преступностью просто приняв один закон, выглядят популизмом. Все дело в том, что прошлый состав парламента пытался сделать ровно то же самое: ввести в Уголовный кодекс понятие "вора в законе" и "закрыть" всех их надолго. Да вот только нардепы провалили законопроект еще в 2016 году, отдав под него всего 178 голосов.

Криминальный кодексФото: unian

Сейчас, конечно, ситуация иная: вряд ли "слуги" решатся провалить президентский законопроект, да еще и по такой теме. Но!

Что тогда, что сейчас в самой концепции законопроекта есть один существенный недостаток: осуждение вора в законе не за конкретное преступление, а за сам статус. Как это вообще в теории должно работать? Правоохранители задерживают "законника" и прямо задают ему вопрос: является ли он вором в законе? Согласно традициям бандитского мира, отрицать такие вещи для преступного "генерала" не комильфо. Соответственно, получив признание, суды успешно выносят приговоры и "закрывают" "законников". Именно так и поступали в начале нулевых в Грузии, когда власти решили обезглавить организованную преступность.

Но сработает ли такая схема в Украине?

На старые грабли

Во-первых, в прошлый раз у научно-экспертного управления ВР были претензии к планам депутатов разрешить сажать людей только за сам статус, а не за конкретные действия. В новом законопроекте такой принцип никуда не делся.

Во-вторых, "элита" преступного мира также не стоит на месте.

"Если раньше кодекс воровской чести не позволял никому отрицать, что он вор в законе, даже если об этом спрашивает милиционер, то на сегодняшний день прошли воровские сходки, на которых постановили, что для сохранения себя на свободе правоохранителям можно говорить о том, что ты не вор в законе даже на камеру", - комментировал ситуацию "Апострофу" экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"А зачем сидеть в тюрьме, только за одно признание того, что ты вор? Они будут договариваться как схитрить, чтобы избежать наказания", - добавляет "Апострофу" известный украинский оперативник, основатель криминальной разведки Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Валерий Кур.

Соответственно, если "законники" будут все отрицать, правоохранителям придется как-то доказывать, что тот или иной задержанный – вор в законе. Но проблема в том, что "придерживаться присущих преступной среде традиций", "пользоваться авторитетом среди лиц, которые осуществляли уголовные правонарушения" и даже "руководить деятельностью преступного сообщества" могут не только воры в законе, но и другие авторитетные преступники, необязательно в статусе бандитского "генерала".

"Как доказывать - кто вор? Должно быть четкое правовое определение, кого именно считать вором в законе. Чтобы с ними бороться, нам тогда нужно будет узаконить их иерархические "звания" и "должности": "смотрящий", "мурчащий", "обиженный", "стукач" и так далее. Этим всем понятиям нужно будет давать правовое определение. А иначе - это просто игра на публику. Чем уголовное право отличается от других сфер права? Тем, что должно быть максимально четко определено - что нельзя", - поясняет "Апострофу" экс-следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко.

"Нет четкого определения в законопроекте, кто такой вор в законе, - добавляет "Апострофу" правозащитник Евгений Захаров. - Но его и в принципе нет, поэтому любой, кто будет идти по этому пути и будет пытаться преследовать воров в законе, попадет в эту ловушку. Четких правовых признаков определения этой категории людей нет. Законопроект весьма посредственный. Он плохо прописан. Под ответственность можно с помощью него подвести гораздо большее количество людей, чем только воров в законе. Например, кто-то встретился с вором, получил от него какую-то информацию - адвокат или журналист, и получается, что этих людей можно будет преследовать в уголовном порядке".

Да и не только адвокат или журналист.

"В принципе может быть создан механизм, при котором представители финансово-промышленных групп, возглавляя силовые ведомства, будут пользоваться законом как инструментарием для устранения неугодных", - уверяет Валерий Кур.

Антитеррористические ученияФото: unian

Выходом из ситуации могло бы стать не введение ответственности за сам статус вора (который доказать будет достаточно проблематично), а, например, криминализация деятельности, которая сейчас под уголовное наказание не подпадает. В законопроекте эта линия прослеживается: ответственность за организацию "сходки", за содействие преступному сообществу: как-то предоставление помещений, транспорта, денег и даже просто информации членам преступного сообщества.

Классика vs современность

Впрочем, если у законодателей будет реальная политическая воля обезглавить преступную верхушку, даже пользуясь, мягко говоря, сомнительными методами, общество вряд ли станет испытывать сантименты к "законникам". Это понимали в той же Грузии, когда принимали похожие законы.

"Это нарушение. Но без этих нарушений основополагающих норм прав человека нельзя обойтись. Почему? Да потому что авторитеты лгут, обманывают, нарушают сами свои же принципы, которые проповедуют. Почему же общество тогда должно с ними носиться?" - отмечает Валерий Кур.

Но вот незадача: где гарантии, что преступная верхушка будет реально обезглавлена, ведь определенная часть бандитских авторитетов уже сидит в тюрьмах и осуществляет руководство преступными организациями, находясь в заключении.

"Классический авторитет преступного мира, которого "короновали", это не предмет для такого рода закона, - добавляет Валерий Кур. - Дело в том, что по классическим принципам такой вор, или как мы уже говорим - вор в законе, должен всю жизнь проводить в местах лишения свободы. Он должен выйти на мгновение. Он не должен дышать свободой, потому что его выбирали авторитетом, чтобы "братва" видела, что ты большую часть жизни провел в местах лишения свободы и знаешь эту жизнь изнутри и управляешь преступным миром изнутри. Соответственно, какой смысл в таком законе, если классический авторитет и так уже сидит, а если и выйдет, то выйдет ненадолго".

Правда, классических авторитетов становится все меньше.

"Сейчас появилось много воров, которые никогда не сидели в тюрьме. Да они и не хотят сидеть. Они хотят быть королями здесь, на воле. И они курируют целые направления преступной деятельности", - подчеркивает Кур.

Эти преступные "генералы", по словам Валерия Кура, часто поднимаются по иерархической воровской лестнице искусственно.

"Сегодня ведь мы часто слышим, как не без участия силовиков некие, так называемые "миллионщики", которые не имеют никакого отношения к воровскому миру, несудимые, а просто кем-то удобно поставленные, вдруг начинают управлять "общаками" в размере миллиона долларов. Например, в СМИ недавно писали, как Неделю (Андрей Недзельский преступный авторитет, - "Апостроф") "опускали" свои же. Почему? Да потому что это просто перераспределение сфер влияния в преступном бизнесе. Он искусственно поднялся, он не судим. Значит, кому-то просто удобно поставить своего вора и направить потоки в управляемое русло", - резюмировал Валерий Кур.

А если "законника" можно создать искусственно, то общество всегда будет иметь дело с драконом, у которого на месте одной отрубленной головы моментально вырастает две новых. Тогда какой смысл в законопроекте?

"Смысл в том, что произошел дисбаланс между правоохранительной системой и криминалитетом. А раз произошел перекос, людям нужно что-то показать, какие-то реальные шаги. А реальных шагов и результатов показать не могут. Значит, нужно действовать иначе, забрасывая в общество кость", - резюмировал Руслан Сушко.

По мнению экспертов, реальным стратегическим планом по борьбе с организованной преступностью должна была бы стать профилактика: реформа пенитенциарной системы, улучшение условий содержания заключенных, профилактика детской преступности.

"Но профилактика не дает результатов. За нее нельзя ни званий себе заработать, ни повышения в должности получить", - резюмировал Валерий Кур.