Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Эксперты ПРООН выпустили доклад о человеческом развитии в 2019 году под названием "За рамками дохода, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня: неравенство в состоянии человеческого развития в XXI веке". В докладе утверждается, что разрыв в базовом уровне жизни миллионов сокращается, то есть все больше людей имеют возможность приобрести товары первой необходимости. Однако возникают новые формы неравенства, которые проявляются в сфере образования и доступа к технологиям. Об этих формах в интервью "Апострофу" рассказал старший экономист Регионального бюро Программы развития Организации Объединенных Наций в странах Европы и СНГ БЕН СЛЕЙ.

- Для начала я хотела бы поинтересоваться названием доклада о развитии человеческого потенциала этого года "За рамками дохода, за рамками средних показателей, за рамками сегодняшнего дня". Традиционно в подобных докладах измерялись такие вещи, как ВВП на душу населения, средний доход и т.д. Но теперь название, похоже, подразумевает, что в этом году доклад будет содержать нечто большее. Могли бы вы рассказать, как ПРООН измеряет развитие человеческого потенциала?

- Доклад ПРООН в этом году посвящен неравенству. За последние пять лет была проделана большая аналитическая работа по данной проблеме. Однако, чтобы придать дополнительную ценность этой теме, необходимо оценить неравенство таким образом, чтобы оно выходило за рамки понятий простого показателя дохода или ВВП на душу населения. Важно отразить межпоколенческую природу: если вы имеете плохое образование сегодня, то завтра, скорее всего, будете бедными. Решения, принятые сегодня, могут привести к гораздо большему неравенству в будущем. Особенно это касается технологий и смены климата.

Что касается показателей, то ПРООН приняла скорректированный Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) с учётом социально-экономического неравенства. Он уменьшает уровень человеческого развития страны на величину неравенства в доходах, образовании и здравоохранении. Это пример применения новых подходов в решении проблем неравенства. Мы надеемся, что в этом докладе есть и другие идеи, которые могут быть столь же полезными и новаторскими.

- В этом году в докладе говорится о появлении нового поколения неравенств в человеческом развитии. Что это за неравенства, и как, по вашему мнению, они могут повлиять на устойчивое развитие Украины?

- Основное внимание в докладе уделяется технологиям и изменению климата как новым причинам неравенства. В Украине, например, существует явное различие в высшем образовании женщин и мужчин, а также гендерный разрыв в образовании в области НТИМ (наука, технологии, инженерное дело и математика). Обучение в области НТИМ считается особенно благоприятным для подготовки людей к работе в цифровом будущем. Мы видим, что в Украине гораздо больше мужчин с высшим образованием в области НТИМ. Это говорит о том, что, несмотря на хорошее образование, женщины могут столкнуться в будущем с неравным доступом к хорошим рабочим местам на рынке труда.

Второй пример - изменение климата и его последствия. Мы знаем, что некоторые регионы Украины испытывают нехватку воды. В 2019 году засуха затронула некоторые районы Украины. Хотя никогда нельзя быть уверенным, большинство прогнозов относительно изменения климата указывают на то, что засухи будут более частыми. Последствием этого может стать нищета в сельских районах - неспособность фермеров, особенно мелких, получать доходы и средства к существованию, необходимые им для хорошей жизни. Например, ужасной гражданской войне в Сирии предшествовала опустошительная 5-летняя засуха. Это заставило многих молодых людей покинуть сельские районы Сирии и уехать в города, где не было хорошей работы. Поэтому они стали силами, которых могли мобилизовать в конфликте.

Очевидно, что Сирия - это не Украина, но у нас есть социальная напряженность. Действительно существует конфликт в Украине, а также происходит большая миграция молодежи из сельской местности. Если засуха, как в Сирии, является проблемой сегодня, то каковы будут ее последствия в будущем? Это два примера - изменение климата и технологии.

- В докладе также говорится о том, что неравенство может накапливаться на протяжении жизненного цикла человека. Как это происходит?

- Если женщины жили в нищете, то у их детей будет меньше шансов родиться здоровыми, меньше шансов развиваться в раннем детстве и получить хорошее образование.

Потом цикл бедности повторяется. Если мы не получаем хороших доходов, мы с гораздо меньшей вероятностью будем делать большие взносы в пенсионные фонды. Из-за отсутствия сбережений мы с большей вероятностью станем бедными, когда выйдем на пенсию. Это, в свою очередь, подчеркивает, что решения, которые наши родители принимают сегодня, могут иметь последствия для нас завтра, и политика должна отражать эти тенденции.

- Согласно докладу, средний класс в украинском регионе сокращается. Утверждается, что с 2014 по 2017 год он сократился примерно на 5 миллионов человек. Является ли это симптомом развития неравенств?

- Вопрос среднего класса интересен по многим причинам. Во-первых, когда мы говорим о неравенстве, мы часто думаем о богатых и бедных. Однако, мы можем не знать, что происходит с богатыми и бедными. Например, с помощью исследований бюджетов домохозяйств, статистические бюро Донбасса могут не охватывать беднейшие слои населения. Кроме того, бездомные или внутренне перемещенные лица гораздо реже участвуют в таких исследованиях. Их положение может быть не в полной мере отражено в официальных данных о доходах и распределении доходов. Напротив, у очень богатых людей есть всевозможные способы скрыть свои доходы, так как они часто боятся налогов и других возможных неблагоприятных обстоятельств. Поэтому, наверное, стоит посмотреть на середину, чтобы получить дополнительную информацию об общем состоянии общества.

Но как мы определяем средний класс? И как мы определяем бедность? Растет понимание того, что порог в 10 долларов в день хорошо подходит для измерения нижней части среднего класса. Если мы это сделаем, то у нас будет понимание среднего класса в Украине, России, Польше, Германии - все относительно этого порога в 10 долларов в день. Тогда мы видим, что с 2013 по 2015 год количество людей, живущих на 10 и более долларов в день в Украине, а также в некоторых других странах, таких как Беларусь, Армения и Казахстан, резко сократилось. С 2013 по 2015 год - это около 7 миллионов человек. Поэтому эта система говорит нам о том, что происходит в середине спектра.

- Украина в 2018 году имеет индекс человеческого развития на уровне 0,75, что ставит ее на 88-е место из 189 стран, охваченных отчетом. Расскажите, как рассчитывается индекс, какие компоненты и показатели используются? Что вообще означает этот показатель, и в каком положении находится Украина, по сравнению с другими странами региона?

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- Например, в 1990 году ИРЧП Украины был практически идентичен ИРЧП Польши и Венгрии. С тех пор ИРЧП вырос в Украине, но не так сильно, как в Польше, Венгрии и Словакии за последние годы. Если сравнивать Украину с этими странами, то это не очень благоприятно и вызывает вопросы относительно различий. Что может стать объяснением? Отчасти, это может быть результатом евроинтеграции, что также объясняет, почему так много украинцев заинтересованы в более тесной интеграции с Европой. Однако это не всегда работает. У вашего соседа - Молдовы - ИРЧП - ниже украинского. Таким образом, именно от украинцев зависит анализ этих сравнений, а также решение, удовлетворены они или нет уровнем человеческого развития в своей стране.

- Пролистывая отчет, я заметила, что Беларусь, Казахстан и Турция - все авторитарные или полуавторитарные государства - классифицируются как страны с "очень высоким" уровнем человеческого развития. В тоже время такие демократические страны, как Украина, Молдова и Грузия, имеют "высокий" уровень развития. Почему так? Разве не должна демократия переместить Украину с точки зрения человеческого развития вперед, по сравнению с такой страной, как Беларусь, у которой с 1994 года был авторитарный правитель?

- Если сравнивать Украину только с теми странами, о которых вы говорили, то создается впечатление, что демократия - это плохо, а авторитаризм - это хорошо. Я помню одного украинского президента, который был свергнут в 2014 году, и у которого, возможно, были схожие взгляды, и это, в конечном итоге, было неприемлемо для многих людей в Украине. При этом, если сравнивать Украину с демократической Польшей, Венгрией и Румынией, а не с Беларусью и Казахстаном, то можно критиковать качество демократии. Тем не менее, это демократические страны, и у них существуют демократические выборы - как в Украине. Судя по их ИРЧП, эти страны добились гораздо больших успехов в человеческом развитии, чем Украина.

- Один из ключевых выводов доклада состоит в том, что политика должна быть направлена на устранение глубинных причин неравенства, а не только его проявлений. Что это за глубинные факторы?

- Основополагающими факторами является способность людей вести долгую, здоровую и продуктивную жизнь. Это человеческий капитал - навыки, отношение, поведение людей и готовность инвестировать в себя, ведя здоровый образ жизни. Хотя эти факторы зависят от людей, но они в значительной степени зависят от государственной политики, инвестиций в образование и здравоохранение. Намного лучше сосредоточиться на предоставлении хорошего образования для каждого, особенно в свете технологических изменений и появления новых рабочих мест в будущем. Неотъемлемой частью также является обеспечение высокого уровня здравоохранения для всех, в том числе для пожилых людей. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению неравенства.

- Обзор доклада завершается словами о том, что еще не поздно действовать в отношении неравенства, но время действовать уже пришло. Почему необходимо действовать срочно?

- Я думаю, что есть две основные причины. Во-первых, это вопрос справедливости и правосудия. С моральной точки зрения, мы не должны откладывать улучшение жизни людей. Вторая причина в том, что неравенство может быть межпоколенческим. Дети, рожденные в бедных семьях, скорее всего, будут бедными в будущем, так как они не смогут воспользоваться преимуществами образования, здравоохранения и других факторов, которые помогли бы им выбраться из бедности. Чем быстрее мы устраним причины неравенства, тем меньше вероятность того, что цикл неравенства повторится.

- В заключение, какие рекомендации вы бы дали украинским политикам для повышения уровня человеческого развития? Какими должны быть первые действия?

- Я думаю, что украинцы сами могут дать наилучший ответ. Но, по моему мнению, стоит начать с инвестиций в образование. Как базовое, так и начальное образование, а также техническое, чтобы помочь украинцам лучше использовать возможности цифровой экономики. Украина также должна адаптировать эти возможности для людей с особыми потребностями. Например, человек с ограниченными возможностями, которому сложно выйти из дома и пользоваться общественным транспортом, должен иметь возможность работать программистом дома. Это, в свою очередь, решило бы многие проблемы. В частности, появилось бы больше людей, способных внести свой вклад в цифровую экономику, а также удалось бы устранить неравенство, с которым сталкиваются люди с ограниченными возможностями. То же относится и к молодым матерям, которые не всегда могут оставить детей с кем-то и вынуждены сидеть дома и работать.

В целом, первые шаги будут включать в себя более инклюзивные возможности трудоустройства, инвестиции в образование, более эффективное управление миграцией и подготовку к развитию навыков и рабочих мест.