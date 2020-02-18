Пять лет выхода из Дебальцево: блестящая операция или разгром

Во вторник, 18 февраля, исполнилось ровно 5 лет со дня вывода украинской группировки из-под Дебальцево. Годовщина ознаменовалась очередным обострением на фронте - тяжелыми боями в районе Новотошковского, Орехово, Крымского и Хутора Вольный. По мнению военного историка, научного сотрудника Черниговского областного исторического музея им. В.Тарновского МИХАИЛА ЖИРОХОВА, отход украинской группировки из "дебальцевского кармана" сейчас изучается во всех ведущих западных военных академиях как пример отличной штабной работы. Однако в сознании украинских граждан Дебальцевская операция до сих пор рассматривается, как военная неудача.

Сегодня мы публикуем последний материал серии посвященной боям под Дебальцево.

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Взять Дебальцево

Несмотря на формально вступивший в 00:00 15 февраля 2015 года режим прекращения огня, обстановка на дебальцевском плацдарме оставалась крайне сложной. Противник начал массово перебрасывать силы с других направлений с единственной целью – как можно быстрее взять Дебальцево.

В результате активных штурмовых действий противник достаточно быстро прорвал оборону наших войск с направления Вергулевки и вышел на восточную окраину Дебальцево. В тяжелых уличных боях с огромными потерями боевики смогли взять под контроль основные административные здания, железнодорожный узел, а также микрорайон Октябрьский.

Боевики в ходе боев за железнодорожный узел Дебальцево

Одной из причин столь быстрого продвижения стало самовольное отступление в условиях полуокружения и попадание в плен около сотни военнослужащих 40-го отдельного мотопехотного полка. Это был большой успех российской пропагандистской машины: солдат показывали практически по всем федеральным каналам с соответствующими комментариями. Стоит отметить, что через трое суток все бойцы были возвращены без всяких предварительных условий.

Понимая, что дальнейшее промедление с выводом группировки может привести к масштабным потерям, командование в лице начальника Генерального штаба Виктора Муженко приняло решение о проведении операции по выводу личного состава, вооружения и боевой техники из района Дебальцево в направлении Артемовска (Бахмута) до утра 18 февраля.

Стоит сказать, что для этого сложились крайне благоприятные условия – наступательный порыв противника практически иссяк, вражеская артиллерия из-за серьезных потерь в основном была отведена на юго-восток и юго-запад "дебальцевского кармана" и не могла эффективно обстреливать маршруты выхода. Об этом свидетельствовало и резкое снижение количества артиллерийских обстрелов. Так, если на 07:00 17 февраля было зафиксировано 39 обстрелов, то через сутки – всего 19.

Кроме того, как раз с 17 по 20 февраля произошло резкое снижение температуры воздуха, что позволило организовать движение колонн не только автомобильными, но и полевыми дорогами.

Отход

В ходе подготовки к выводу штабистами был введен уровень максимальной секретности (насколько это было возможно в тех условиях) – так, содержание боевых распоряжений по дальнейшим действиям доводилось только до уровня командиров бригад.

Сам план базировался на поэтапном выполнении. Сначала должны были выйти подразделения 128-й отдельной горно-пехотной бригады и ротно-тактическая группа 169-го Учебного центра "Десна", которые обороняли южный фас "кармана".

Затем должны были выводиться подразделения все той же 128-й бригады с восточных окраин Чернухино. И только третий этап предполагал отход подразделений и командного пункта как бригады, так и сектора с района базового лагеря на западной окраине Дебальцево. При этом прикрытие должна была обеспечить сводная группа из состава механизированного батальона бригады.

Собственно, отход происходил двумя основными маршрутами небольшими колоннами под прикрытием танков и БМП, движение одиночными машинами было категорически запрещено.

Стоит отметить, что 17 февраля были предприняты несколько рейдовых демонстрационных действий группами спецназа по совершенно другому маршруту, что не позволило российским кураторам вовремя сориентироваться и организовать перехват колонн или воздействие артиллерии по основным маршрутам.

Артиллерия сыграла ключевую роль в ходе боев за Дебальцево зимой 2015 года

В целом план был реализован достаточно успешно – тот же командир 128-й горно-пехотной бригады полковник Сергей Шаптала за грамотные действия по организации выхода 26 февраля 2015 года был удостоен звания Героя Украины.

Огромные усилия для обеспечения безопасного выхода группировки были приложены и Генеральным штабом, поскольку в какой-то момент командование сектора "С" просто самоустранилось от принятия решений. Так, силами сводного отряда 3-го и 8-го полков спецназа были взяты под контроль господствующие высоты в районе между семью опорными пунктами и речкой Санжаровка, а в район села Нижнее Лозовое были выдвинуты две штурмовые группы из состава 95-й отдельной аэромобильной бригады. Также была проведена инженерная разведка на маршруте с целью выявления и уничтожения мин и фугасов.

В целом панических настроений в войсках не было. Хотя отдельные подразделения 25-го и 40-го отдельных мотопехотных батальонов, которые находились непосредственно в Дебальцево, самовольно отошли в тыл сектора "С" на двое суток раньше. Только одно подразделение 25-го батальона выполняло поставленные боевые задачи и вышло в общей колонне.

Согласно официальным данным, считается, что выводу подлежали 2678 военнослужащих. В Артемовск вышли 2629 человек, из которых 131 – раненный. Потери во время вывода составили 49 человек, из них погибших - 19, 17 – попали в плен и еще 13 пропали без вести. Было выведено более 810 единиц вооружения и военной техники (причем половина – это специальная и автомобильная техника).

Они вышли

Результаты боев

В ходе боев под Дебальцево в январе – феврале 2015 года удалось с минимальными потерями вывести группировку украинских войск. Силами "сектора С" удалось удержать линию фронта на рубеже речка Луганка и закрепиться на плацдарме Луганское – Троицкое – Попасное и таким образом не допустить дальнейшего продвижения противника.

Потери, нанесенные противнику, заставили российское командование отказаться от дальнейших наступательных действий. Наши же потери за период с 24 января по 17 мая 2015 года (тогда умер последний военнослужащий, получивший ранение в Дебальцево) составили 266 погибшими. Достаточно большими были потери в материальной части – считается, что за пять месяцев обороны (с октября 2014 года) на этом направлении мы потеряли 810 единиц вооружения и техники.

Украинская техника, доставшаяся боевикам на дебальцевском плацдарме

С завершением Дебальцевской операции на линии соприкосновения на Донбассе установилось относительное перемирие. После февраля 2015 года противник больше не решался на проведение масштабных боевых операций, ограничиваясь только локальными действиями.

В результате боев под Дебальцево российское военно-политическое руководство понесло серьезные имиджевые потери, началось судорожное перекраивание всей стратегии отношений с Украиной и "народными республиками". Были сделаны выводы в организационном плане - после февраля 2015 года начинается строительство оккупационных корпусов как полноценной армии, видимым результатом которой становится физическая зачистка большинства полевых командиров боевиков образца лета 2014 года.

С другой стороны, в медийном плане украинское общество все еще рассматривает Дебальцевскую операцию в рамках российского посыла – "котел", "генералы погнали на убой", "колоссальные потери". Это может быть связано с секретностью а также с тем, что простой солдат или обыватель не мог знать о том, какой колоссальный объем подготовительных работ был проведен перед ночным рывком 18 февраля. Кроме того, после Иловайска недоверие к военному руководству, искусственно подогреваемое извне, достигло своего максимума.

Именно поэтому в массовом сознании украинцев удачная военная операция, которая ныне изучается во всех ведущих западных военных академиях как пример отличной штабной работы, превратилась в позорную страницу войны на Донбассе. Однако время все расставит по своим местам…