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Как Порошенко сдавал "президентские" анализы: эксклюзивные фото и все подробности

пятница, 05 апреля 2019, 11:41

В анализах, которые сдал Петр Порошенко утром 5 апреля в медпункте НСК "Олимпийский", не обнаружили никаких отклонений от нормы.

Процедура происходила на глазах у прессы, журналисты фотографировали и снимали происходящее на камеры.

Известно, что на сдаче президентом крови также присутствовали врачи государственного наркологического центра и из частных клиник "Борис" и Medicom.

Фото: UNIAN
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Фото: UNIAN
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Фото: UNIAN
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Фото: UNIAN
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Фото: UNIAN
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фото: EPA
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фото: EPA
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Уже известна первая информация о результатах. По словам одного из врачей, у президента взяли на анализ кровь, мочу и волосы. Никаких отклонений от нормы в образцах не найдено. В течение 2 часов результаты будут выданы в письменной форме.

Наркологический осмотр состоял из непосредственно осмотра доктором, а также забора образцов крови, мочи и волос.

В течение двух часов врачи проведут более детальное исследование на алкоголь в крови, а исследование волос может занять до двух недель, однако медики попытаются сделать это быстрее.

Ранее, как сообщал "Апостроф", появились эксклюзивные фото из клиники Eurolab, где за час до Порошенко сдал анализы Владимир Зеленский.

Напомним 3 апреля комик записал видео, в котором предложил выступить на стадионе "Олимпийский" и выдвинул нынешнему президенту Петру Порошенко условия для проведения дебатов.

Порошенко принял вызов и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". 4 апреля спикер избирательного штаба президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условия Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

В свою очередь у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab.

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