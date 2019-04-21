Активистка Femen обнажилась перед избирателями в Киеве: опубликованы фото и видео

Перед избирательным участком, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский, активистка Femen устроила протест с традиционно обнаженной грудью.
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Об этом сообщает "РБК-Украина".
Как отмечается, беременная активистка Femen появилась перед входом на избирательный участок, в момент когда туда подходил Зеленский. При этом она выкрикивала "Хватит насиловать страну".
Позже в интервью журналистам она объяснила, что требует "от всех политиков, старых и новых, прекратить насиловать нашу страну".
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", активистки Femen в Международный женский день, 8 марта, провели акцию на улице красных фонарей в Гамбурге, где разрушили защитный забор. Таким образом они выступили против сексуальной эксплуатации женщин, торговли и сексуального насилия.