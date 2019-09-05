На Майдане в Киеве устроили акцию протеста из-за освобождения Цемаха: фото

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста из-за освобождения Владимира Цемаха, важного фигуранта в деле сбитого на Донбассе самолета Boeing MH17.

Об этом сообщает "24 канал".

В центре столицы собрались десятки протестующих. Участники акции подписывают петицию "поддержки Нидерландов и народа Нидерландов".

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Напомним, Киевский апелляционный суд обязал фигуранта дела МН17, боевика Владимира Цемаха не покидать место постоянного проживания, которое находится на оккупированной территории Донецкой области.

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В конце июня 2019 года в сети появились слухи, что бывший начальник бригады противовоздушной обороны так называемой ДНР из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах, который может быть причастен к крушению МН-17 на Донбассе в 2014 году, был похищен украинскими спецслужбами.

29 июня выяснилось, что Шевченковский суд Киева арестовал Цемаха на 60 суток как подозреваемого в терроризме. Адвокат обжаловал его арест.

В июле международная группа Bellingcat обнародовала доказательства причастности Цемаха к катастрофе МН17 на Донбассе. Хотя сам он не сбивал пассажирский лайнер, но является ценным свидетелем: в 2015 году Цемах дал интервью российскому националистическому изданию, в котором рассказал о помощи в сокрытии "Бука" после того, как он сбил МН17.

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Как сообщал "Апостроф", на президента Украины Владимира Зеленского сделали жестокую карикатуру из-за освобождения боевика Владимира Цемаха.